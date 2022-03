¿Es imposible alcanzar la inmunidad de rebaño con Ómicron?

La inmunidad de grupo, también llamada inmunidad colectiva o de rebaño, es un fenómeno estadístico que se observa en una población cuando parte de ella se hizo inmune a una enfermedad por contagio previo o porque fue vacunada y se interrumpe la cadena epidemiológica entre sus individuos, provocando una forma indirecta de protección contra una enfermedad previniendo que las personas no inmunizadas se contagien.

Sin embargo, las nuevas variantes del coronavirus fueron avanzando sobre la protección de las vacunas, y hoy en día se estima que el porcentaje de población necesario para lograr el umbral de protección frente a virus pasó de 70 a 95%.

Para profundizar sobre esta temática, Víctor Romanowski, virólogo e investigador del Conicet, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) aclaró el término 'inmunidad de rebaño' y explicó a qué hace referencia. “Antes que nada, voy a destruir la palabra inmunidad de rebaño. Los médicos la tomaron de un concepto de manejo de ganado, veterinarios abocados al manejo de ganado a principios del siglo XX para ver cómo se podía proteger al ganado de infecciones", explicó el especialista.

"Es economía agrícola la inmunidad de rebaño. Acá hablamos de población humana, por eso degradarlo a rebaño me parece hasta injurioso. Los invito a usar la otra terminología que es inmunidad comunitaria o inmunidad de la población. Me resulta más simpático que hablar de rebaño al hablar de gente", aseguró.

-¿Qué pasa con el estudio que habla de que el porcentaje de población necesario para lograr una protección para la variante Omicron pasó de un 70% al 95%? ¿Es viable llegar a la inmunidad comunitaria?

-Esto puede parecer sorprendente. El estudio del que habla es de matemáticos que modernizaron la enfermedad con un número R0 que mide la contagiosidad y dedujeron un hipotético 95% para llegar a la inmunidad colectiva.

-Es comparable a lo que se debe llegar para tener una protección contra el sarampión. De hecho, las comunidades que tienen entre 93 y 95% de sus chicos vacunados contra el sarampión tienen inmunidad comunitaria. Digo sarampión porque tiene una tasa de contagio un poco superior a la que se estima que tiene Ómicron. El contagio no es una medida muy exacta, depende del comportamiento social, del uso de medidas sanitarias que interfieren con la transmisión. No es lo mismo si uno toma ciertas precauciones como ventilación adecuada, ajustarse el barbijo que ayudan a que los contagios no superen los números que tenemos.

-¿Puede que haya más casos de Covid-19 y que con eso se llegue a una nueva variante, o con las vacunas podemos llegar a ver la luz al final del túnel?

-Las nuevas variantes pueden aparecer si tenemos alta tasa de no vacunados. Ese es otro tema crítico cuando se trata de una pandemia. Deberíamos tener atención a la vacunación en todo el mundo. África está por debajo del 10% de tasa de vacunación, eso quiere decir que muchos individuos aunque no caigan enfermos son asintomáticos y son fábricas de reproducción del virus.

-El virus se replica, comete errores y algunos de estos errores pueden significar una ventaja de infección. Estas variantes aparecen cuando se topan con un individuo más susceptible. Es importante por eso la iniciativa Covax que no ha sido todo lo eficaz lamentablemente, para que los países pobres tengan el mismo acceso a vacunas que los países ricos.

-En los países ricos nos topamos con un problema cultural. Hay grupos de personas con inmerso poder adquisitivo que por alguna razón desconfían de las vacunas o se embarcan a creerles a los creadores de mitos sobre el origen del virus y la efectividad de las vacunas; eso hace que las políticas de salud pública se topen con paredes difíciles. Como no se impone la vacunación obligatoria eso es algo de sortear.