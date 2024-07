Cirugía de Mohs: la técnica avanzada para tratar el cáncer de piel

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), la Dra. Marlen Bustillos, especialista en cirugía plástica estética y reparadora, compartió su experiencia sobre la técnica de la Cirugía de Mohs, un método efectivo para tratar el cáncer de piel. Según Bustillos, aunque la técnica no es nueva, su evolución tecnológica ha mejorado significativamente su precisión y resultados.

"La Cirugía de Mohs no es algo novedoso; esta técnica tiene años de historia en la eliminación de tumores", explicó Bustillos. La especialista destacó que este tratamiento se utiliza no solo para el cáncer de piel, sino también para otros tipos de cáncer. La metodología se basa en la eliminación del tumor en etapas, con el objetivo de asegurar que no queden células malignas residuales.

En el pasado, el proceso de Mohs requería que el patólogo acompañara al cirujano en el quirófano para examinar los tejidos extirpados bajo el microscopio. Hoy en día, los avances tecnológicos han simplificado este procedimiento. "Con la tecnología actual, los dermatoscopios portátiles permiten que el patólogo y el cirujano trabajen de manera más eficiente. El cirujano extirpa el tumor, mide el área afectada, y el patólogo examina el tejido en tiempo real. Esto permite planificar la reconstrucción de inmediato, garantizando que no queden células malignas", afirmó Bustillos.

Ventajas y limitaciones

Bustillos señaló que la técnica de Mohs ofrece una alta tasa de éxito, con un 90% de precisión en la eliminación total del tumor y la prevención de recidivas (reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida). Sin embargo, reconoció que el procedimiento puede tener limitaciones y, en algunos casos, puede ser necesario repetirlo. "El tamaño y la ubicación de la lesión afectan el tiempo de recuperación. Las lesiones más pequeñas, como el carcinoma basocelular, tienen un tiempo de recuperación de aproximadamente 15 días, mientras que las lesiones más grandes pueden requerir injertos y colgajos", explicó.

La especialista también abordó la importancia de la detección temprana y el tratamiento quirúrgico. "Los tratamientos naturales no son efectivos para el carcinoma. Es crucial realizar un escaneo periódico anual con una dermoscopia para identificar lesiones sospechosas", recomendó. Además, aconsejó a los pacientes estar atentos a cualquier cambio en las lesiones cutáneas, como cambios de color, forma o crecimiento, y consultar a un cirujano plástico para una evaluación adecuada.

