¿Quiénes pueden reclamar el bono de $45.000 y quiénes no?

La gran cantidad de rechazos en las solicitudes para el bono de $45.000, que alcanza a determinados grupos y tiene muchos requisitos que cumplir, despertó muchas dudas entre todos los interesados.

Hay personas que fueron aprobadas rápidamente y otras que sostienen que les corresponde pero el sistema no les permite anotarse. La inscripción estaría habilitada hasta el 7 de noviembre, por lo que en esta nota detallamos cómo reclamar, quiénes pueden hacerlo y cómo saber si cobrás el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos.

¿Quiénes pueden reclamar el bono?

Las personas que están en condiciones de hacer el reclamo en ANSES para recibir el refuerzo alimentario son aquellas que, en primer lugar, estén seguras de que no tienen ingresos ni asistencias y cumplen con todos los demás requisitos. Por otro lado, deberán constatar y verificar esa situación.

Entonces, la forma de que el organismo tome el pedido será actualizar los datos y conseguir documentación probatoria: certificación negativa, registros del automotor y la propiedad, de la obra social, del banco, entre otros que podrán acreditar que la persona está en condiciones de recibir la ayuda económica.

¿Quiénes no podrán hacer el reclamo?

El caso contrario, aquellos que no pueden hacer el trámite, son aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. En muchos casos se trata de personas que no tienen trabajo, ingresos o planes. Sin embargo, tienen algún tipo de inmueble a su nombre, auto, obra social o consumos con tarjetas y billeteras virtuales.

Para terminar de verificar si te corresponde o no el bono, estos son todos los requisitos del IFE 5:

No tener trabajo ni ingresos (tampoco monotributistas).

No cobrar jubilaciones, pensiones, PNC o asignaciones de ANSES (AUH, SUAF, AUE, etc.).

No cobrar planes sociales > Potenciar Trabajo, Fomentar Empleo, Plan Acompañar, Fondo de Desempleo, Progresar, Mi Pieza, entre otros.

Vehículos > autos, motos, entre otros con una antigüedad menor a 10 años.

Inmuebles > casas, departamentos, entre otros.

Consumos con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales en los últimos 2 meses.

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses.

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses. Es decir, recibir algún tipo de ingreso o dinero en la cuenta.

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, por ejemplo, dólares.

Obra social o prepaga. Aquellos que no tengan ninguna de las dos pero todavía figuran en la Superintendencia de Salud, deben hacer el trámite para actualizar esta información.

¿Quiénes cobran el bono de $45000?

Lógicamente lo recibirán aquellos que no tienen ninguna de las situaciones antes mencionadas. El Gobierno busca pagar los $45.000 a los beneficiarios que están en condiciones de "vulnerabilidad extrema", muchos de ellos por debajo de la línea de la indigencia.

Una buena forma de saber si cobrás el bono, es completar la inscripción en Mi ANSES, ya que el sistema anticipará si la persona puede anotarse o no. Además, luego de completar el formulario figura un tilde verde (inscripción exitosa) y afirma que el refuerzo se empieza a pagar el 14 de noviembre.

Sin embargo, se registraron casos de grupos que no podían inscribirse e igualmente fueron anotados. Es por eso que ANSES hará una nueva revisión más completa cuando terminen las inscripciones. En ese momento, podrían salir rechazados.