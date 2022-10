ANSES: ¿cómo cobro el Refuerzo Alimentario si no tengo CBU?

Siguen las inscripciones al Refuerzo Alimentario de $45.000 para sectores vulnerables. De hecho, el lunes 24 de octubre arrancó la inscripción presencial en oficinas de ANSES de todo el país. Sin embargo, a la hora de anotarse surgen dudas sobre el cobro.

Hay personas que no tienen una Clave Bancaria Uniforme (CBU) o la misma está inactiva, por lo que se preguntan cómo cobrar el bono sin inconvenientes.

A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para cobrar el refuerzo en noviembre y diciembre.

No tengo CBU, ¿cómo cobrar el bono?

En primer lugar hay que diferenciar entre tener un CBU y que no esté informado en ANSES y directamente no tener cuenta bancaria. De acuerdo a la situación de cada uno, estas son las posibilidades:

1) Al ingresar a la inscripción, el sistema mostrará opciones de CBU disponibles (ya informadas en ANSES) para seleccionar la que se quiere usar. Si no está declarada en el organismo, se deberá colocar el número de forma manual. Además, el CBU debe ser propio. Si es de otra persona, se rechazará la solicitud del refuerzo alimentario.

2) Si no tenés una cuenta bancaria, hay que generar una nueva. Para eso se puede abrir una cuenta universal o cuenta DNI en el banco, ya que son totalmente gratuitas y sirven para aquellos que no tienen tarjeta. Hay tiempo de crearla y cargarla en el sistema hasta diciembre.

¿Puedo cambiar el CBU para anotarme?

Sí. No hace falta seleccionar los CBU que muestra el sistema, sino que se puede poner el número de clave que se usa actualmente. Eso sí, es crucial consultar en el banco si la misma está activa para no enviar la solicitud con un dato equivocado que impida el cobro después.

Importante: si ingresaste un CBU incorrecto o el mismo está vencido, se recomienda pedir la modificación en una oficina de ANSES, en lo posible antes del 14 de noviembre, cuando arranca el calendario de pagos del bono.

¿Qué pasa si mi clave bancaria está inactiva?

Si está inactivo, las dos opciones son: ir al banco y pedir la reactivación de la cuenta o abrir una nueva. Nuevamente, conviene solicitar una cuenta universal o DNI y no una caja de ahorro.

Sin embargo, conviene saberlo antes de la inscripción, ya que si te anotás y pusiste mal el CBU o está vencido, podés tener problemas o demoras para recibir el dinero cuando arranquen los pagos del refuerzo.

Bono $45.000: inscripciones y requisitos

Todos los interesados que cumplan los requisitos pueden inscribirse por internet a través de Mi ANSES, donde hay que ingresar con CUIL y clave de seguridad social y completar el formulario. También pueden acercarse sin turno a una oficina del organismo con el DNI.

Hay que recordar que las condiciones no son solo no tener ingresos o asistencias del Estado (planes, programas, subsidios, asignaciones, jubilaciones, etc.), sino también se incluyen consumos, inmuebles, vehículos, billeteras virtuales, entre otros. Por eso, es clave conocer cada uno y verificar la situación personal antes de completar la inscripción.

