¿Quiénes cobran el bono de $45.000 y cuáles son los requisitos?

El anuncio del bono de $45.000 trajo algunas respuestas, pero también muchas preguntas. Una de las principales es sobre quiénes podrán cobrarlo y quiénes no. A esto se suman las dudas sobre los requisitos y qué condiciones se tomarán en cuenta para poder anotarse.

El lunes 24 de octubre se abre la inscripción en las oficinas de ANSES de todo el país. Para anticiparte, en esta nota detallamos todas las situaciones en las que podrán recibir el Refuerzo Alimentario y aquellas que no.

¿Quiénes pueden acceder al bono?

ANSES reiteró que se trata de un refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Esto significa que aproximadamente 2 millones de personas cobrarán los $45.000 en dos cuotas, es decir, aquellos que no tengan trabajo, prestaciones de ANSES o cualquier asistencia del Estado.

En concreto, son personas de 18 a 64 años, desocupadas, sin ingresos ni planes, muchas por debajo de la línea de la indigencia. Por este motivo se hace hincapié en "asegurar la alimentación" de los beneficiarios, según indicó el Gobierno.

¿Quiénes no lo van a cobrar?

Lamentablemente, la mayoría de los interesados no podrán acceder al pago extra de emergencia. Esto no quiere decir que no puedan inscribirse, pero luego ANSES hará un análisis completo de la situación económica y muchos quedarán afuera. No pueden cobrar el bono:

Jubilados, pensionados y PNC.

Asignaciones de ANSES > AUH, SUAF, AUE, Prenatal, Pago Único.

Planes sociales > Potenciar Trabajo, Plan Acompañar, Fondo de Desempleo, Fomentar Empleo, entre otros, tanto nacionales como provinciales o municipales.

Becas Progresar.

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Trabajadores en negro que registren ingresos y consumos.

Personas que no tienen ingresos pero no superan el análisis socioeconómico.

Si cobro la garrafa, ¿puedo anotarme al bono?

Una de las mayores dudas tiene que ver con el gas que se paga por el Programa Hogar. La realidad es que solo se abona $602 por garrafa, pero desde el Gobierno insistieron en que solo podrán recibir la ayuda quienes no tengan ningún tipo de prestación, plan, programa o subsidio.

En el comunicado oficial no mencionaron a la garrafa y algunos especialistas afirmaron que sí podrán acceder al refuerzo. Sin embargo, se recomienda consultar al 130 y no darse de baja.

Requisitos del bono de $45.000

Miles de personas pueden cumplir las condiciones básicas de no tener ingresos o planes. Sin embargo, hay una larga lista de requisitos para ser elegido y recibir el pago de $45.000. Por eso la inscripción es una declaración jurada que ANSES utilizará para cruzar datos y evaluar específicamente a cada persona que se anotó.

Para saber si cobrás el IFE 5 o no, esto es lo que no hay que tener:

Vehículos > autos, motos, entre otros.

Inmuebles > casas, departamentos, entre otros.

Consumos con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales en los últimos 2 meses.

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses.

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses. Es decir, recibir algún tipo de ingreso o dinero en la cuenta.

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, por ejemplo, dólares.

Obra social o prepaga. Aquellos que no tengan ninguna de las dos pero todavía figuran en la Superintendencia de Salud, deben hacer el trámite para actualizar esta información.

Además, en el caso de las personas de 18 a 24 años, también se analizará la situación socioeconómica de su grupo familiar.