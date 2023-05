Plan Acompañar | Confirmaron la fecha de cobro de mayo 2023

Después de mucha expectativa, finalmente se confirmó la fecha de cobro del Plan Acompañar en mayo. Este mes, los titulares cobran con el nuevo aumento del Salario Mínimo y los planes sociales, situación que se repetirá en junio y julio.

Además, miles de beneficiarios tienen otros pagos si tienen una Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que se deposita según el calendario de pagos oficial de ANSES.

A continuación te contamos cuándo pagan el Programa Acompañar, cuánto se cobra con aumento, cómo anotarse al plan destinado a personas en situación de violencia de género y más detalles para el quinto mes del año.

Fecha de cobro Plan Acompañar mayo 2023

Hace instantes se confirmó que el programa se paga este miércoles 10 de mayo para todos los titulares, es decir para todas las terminaciones de documento porque no tiene un calendario, sino un día común de pago para todos.

¿Cuánto se cobra con aumento en mayo?

El monto del programa es equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en mayo tiene un nuevo aumento. Así, este mes se cobra $80.432. Aquellas personas que también perciben AUH y Tarjeta Alimentar, deberán sumar estas prestaciones. Los totales, que se depositan en diferentes días, pueden ser:

Plan Acompañar > $80.432.

AUH > $9172 por hijo o $29.869 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar con aumento > $17.000 por un hijo, $26.000 por dos o $34.000 por tres o más, siempre que tengan hasta 14 años.

Con estas 3 prestaciones, el total a cobrar sería de $106.604 por un solo hijo, ya que las cifras suben de acuerdo a la cantidad de chicos a cargo. Sin embargo, es importante recordar que no se paga todo junto, sino que la asignación tiene su cronograma. También se puede sumar la ayuda escolar o el 20% retenido para quienes presentaron la libreta en marzo.

Con los próximos aumentos, el monto del Programa Acompañar se eleva a: $84.512 (junio) y $87.987 (julio). También se puede recibir la garrafa social si no tienen conexión de gas natural.

¿Se puede volver a cobrar el Plan Acompañar?

Esta es una de las dudas más frecuentes, al igual que si se extiende o no el programa. Lo cierto es que, al menos por ahora, solo se paga una vez por 6 meses consecutivos. Sin embargo, las personas que trabajan en el servicio doméstico sí podrán cobrar durante 8 meses.

Programa Acompañar inscripción 2023

La inscripción sigue habilitada y se puede hacer a través de las Unidades de Acompañamiento, en alguna sede del ministerio o a través de operativos móviles. No se pide la denuncia, pero sí es necesario tener una entrevista para corroborar si corresponde la ayuda económica o no. Además es importante saber que no es compatible con Potenciar Trabajo.

Los interesados también se pueden comunicar a:

Línea 144 (abierta las 24 horas del día, todo el año).

WhatsApp > 1127716463

Correos electrónicos > [email protected] / [email protected]

Otra duda frecuente tiene que ver con cuánto tarda en salir el plan acompañar. En la mayoría de los casos puede demorar 2 o 3 meses como máximo. Por otro lado, se puede consultar si una persona es beneficiaria a través de la aplicación Mi Argentina o en los canales de contacto.