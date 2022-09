Ya se dieron a conocer las fechas y montos de octubre 2022, en este caso para Potenciar Trabajo, un plan que aparece entre las preguntas más frecuentes del streaming "Anses al Día" de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30).

Muchos titulares consultan sobre los aumentos del salario complementario, la posibilidad de que lleguen pagos extra o bonos y si pueden inscribirse en el programa o no. Además, cómo saber si son beneficiarios y otros detalles.

¿Cuándo pagan Potenciar Trabajo en octubre?

Se deposita entre el 5 y el 15, pero puede variar en caso de que haya demoras. Si en octubre se cumple, los beneficiarios podrían cobrar el martes 5. De todas formas, siempre se recomienda esperar 48 horas antes de hacer un reclamo.

Importante: la resolución 1640/2022 decretó que Potenciar y Progresar son compatibles, por lo que cobrarán automáticamente en octubre.

¿Cuánto se cobra en octubre 2022?

El mes que viene impacta el primer tramo de aumento, que está atado a las subas del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Los titulares percibirán $25.600 si sus ingresos provienen solo del programa. En cambio, aquellos que tengan AUH y Tarjeta Alimentar sumarán dichos montos: $6777 por hijo (asignación) y $9000 por un chico, $13.500 por dos o $18.000 por tres y más que sean menores de 14 años (Alimentar).

¿Hay bono para Potenciar Trabajo en octubre?

No. Por ahora no se confirmó ningún extra. De hecho, sería uno de los principales grupos en quedarse afuera del bono o IFE 5 de $50.000, ya que el decreto 576/2022 establece que está destinado a las personas que no reciben planes del Estado.

Sin embargo, es muy probable que a fin de año reciban el pago adicional en concepto de aguinaldo, como sucedió en julio.

Próximos aumentos para el salario complementario

Los nuevos incrementos para el programa se darán de la siguiente manera:

Octubre , pero impacta en noviembre: $27.275

, pero impacta en noviembre: $27.275 Noviembre, pero impacta en diciembre: $28.950

Si se confirma un aguinaldo a fin de año, entonces percibirán $28.950 más $14.475 (50%). En total cobrarían $43.425.

Potenciar Trabajo inscripción 2022

Este año no hay cupos ni inscripciones a Potenciar Trabajo. La alternativa es anotarse en Fomentar Empleo, aunque no es compatible para las personas que ya cobran un salario complementario.

Para saber si sos beneficiario, hay dos opciones válidas: estar en contacto con el referente y verificar que estén las actividades registradas en una planilla o consultar si el beneficio está activo en Mi Argentina. Además, es indispensable actualizar los datos en la página de RENATEP para asegurar el pago y no cobrar menos.