Potenciar Trabajo: cuánto se cobra en septiembre con aumento y AUH

Junto al aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se definió en tres tramos, también suben los montos de los planes sociales, entre ellos Potenciar Trabajo.

Mientras se realizan las auditorías, los beneficiarios que están dentro del programa se preparan para cobrar con incremento el mes que viene. Además, si tienen otras prestaciones, estos valores crecen aún más. En estas notas detallamos cuánto vas a cobrar por cada hijo a cargo.

¿Cuándo y dónde cobro Potenciar Trabajo?

Generalmente el salario complementario se deposita el 5 de cada mes, es decir que la fecha de cobro sería el lunes 5 de septiembre y los beneficiarios lo recibirán en la cuenta donde cobran usualmente, ya sea por banco o correo. En caso de demoras, es importante recordar que el dinero se puede acreditar durante todo el día y se recomienda esperar al menos 48 horas para hacer un reclamo.

¿Cuánto cobro con aumento y AUH?

En septiembre, Potenciar Trabajo cobra $25.600 con aumento, mientras que el incremento por Ley de Movilidad eleva a la AUH a $6777 por hijo. Acá, los montos para quienes tienen asignación, salario complementario y Tarjeta Alimentar.

Por 1 hijo

AUH > $6777

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $9000

Total > $41.377

Por 2 hijos

AUH > $13.554

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $13.500

Total > $52.654

Por 3 hijos

AUH > $20.331

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $18.000

Total > $63.931

Por 4 hijos

AUH > $27.108

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $18.000

Total > $70.708

Por 5 hijos

AUH > $33.885

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $18.000

Total > $77.485

Por 6 hijos

AUH > $40.662

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $18.000

Total > $84.262

AUH por discapacidad

AUH > $22.072

Potenciar Trabajo > $25.600

Tarjeta Alimentar > $9000, $13.500 o $18.000 según la cantidad de hijos.

Importante: a todos estos montos pueden agregar los $10.781 de retenido si cobraron AUH durante todo el 2021 y si presentaron la libreta entre mayo y julio. Además es importante reiterar que solo cobrarán dichos totales si tienen todas esas prestaciones, sino los montos serán menores (por ejemplo, que los hijos tengan más de 14 años y no tengan Tarjeta Alimentaria o que los padres no estén en Potenciar Trabajo).

¿Cómo inscribirse en Potenciar Trabajo?

Desde hace un tiempo no hay inscripciones en el programa, aunque trascendió que se habilitarían algunas altas en el sector privado. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente. Lo cierto es que es difícil anotarse en Potenciar, teniendo en cuenta que actualmente se realizan las auditorías para determinar a quién le corresponde y a quién no.

La alternativa es inscribirse en Fomentar Empleo, que apunta a conseguir trabajo registrado, por lo que los interesados pueden hacerlo a través de www.portalempleo.gob.ar, completar sus datos y luego seguir con el resto de las opciones: ofertas laborales, carga de currículum y cursos o capacitaciones. Los beneficiarios cobrarán por trabajar o por realizar algún curso.

Cómo cambiar de unidad de gestión y actualizar los datos

Para hacer el cambio de unidad de gestión o actualizar los datos de Potenciar Trabajo, trámite indispensable para cobrar el total del salario y no tener inconvenientes, los titulares deben ingresar a la página oficial de RENATEP.

Para arrancar hay que seleccionar la opción "inscribite" > "completar formulario" > "actualizar tus datos personales" y luego elegir el cambio de unidad de gestión para avanzar, que se podrá hacer desde Mi ANSES o Mi Argentina.

ACTUALIZAR LOS DATOS PASO A PASO ACÁ