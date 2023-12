ANSES | El futuro de los bonos y jubilaciones desde diciembre

Continúan las dudas por parte de millones de beneficiarios de ANSES, especialmente de los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), quienes este mes reciben un bono y el medio aguinaldo pero sin saber qué pasará desde enero.

El domingo 10 de diciembre asume Javier Milei como presidente y Osvaldo Giordano como titular de ANSES. Por ese motivo, el programa Anses al Día de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) habló con la doctora Laura Kalerguiz para saber más detalles sobre estas prestaciones.

En esta nota repasamos cuál será el futuro de las jubilaciones y pensiones, qué pasará con el pago de los bonos y los aumentos. Además, qué hará la nueva gestión con la moratoria para jubilarse.

¿Siguen los pagos de jubilación y pensión?

Sí, las jubilaciones y pensiones continuarán con normalidad porque son prestaciones que no se pueden dar de baja. Más allá de que el presidente electo no haya dado precisiones al respecto, los beneficiarios no deben preocuparse por dejar de recibir su prestación.

Los cambios que puede haber tienen que ver con la Ley de Movilidad, ciertos beneficios como créditos o de trámites como la jubilación anticipada, pero todo será progresivo y hay que esperar a que asuma el gobierno para saber cómo continuarán dichas medidas.

Importante: el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados inicia el lunes 11 de diciembre por terminación de documento y todos cobrarán antes de Navidad.

¿Qué pasa con las jubilaciones en trámite?

Al igual que las jubilaciones y pensiones actuales, aquellas que todavía están en proceso deberían ser aprobadas. Si se llegan a hacer modificaciones en este tipo de trámites, las mismas deben regir para quienes vayan a realizar la gestión con este nuevo mandato, pero no con las personas que lo llevaron a cabo antes.

De hecho, Kalerguiz expresó que habrá que preocuparse más adelante por temas como la moratoria previsional, pero en este momento hay cuestiones "más urgentes" como los bonos o refuerzos compensatorios que se han otorgado a los jubilados y pensionados.

¿Hay bono en enero o febrero?

Esta es una de las preguntas más frecuentes de parte de los beneficiarios y de miles de personas en general. Pero la realidad es que por ahora no se puede responder con seguridad porque la única manera de saberlo es a través de ANSES cuando arranque la nueva gestión.

Durante su campaña, Sergio Massa aseguró bonos para enero y febrero, pero Javier Milei y sus funcionarios no se han pronunciado al respecto. Todavía no hay un sí o un no y todas las novedades empezarán a surgir las novedades.

Teniendo en cuenta que en diciembre se cobra con aumento, el bono de $55.000 y medio aguinaldo, sería necesario otorgar un refuerzo en los meses que siguen porque de lo contrario, la jubilación mínima se quedará muy atrás de la inflación. Los montos de cobro en diciembre son:

Jubilación mínima > $105.713 (haber), $55.000 (bono) y $52.856 (aguinaldo). Total: $213.569.

$105.713 (haber), $55.000 (bono) y $52.856 (aguinaldo). Dos haberes mínimos > $211.426 más aguinaldo.

$211.426 más aguinaldo. Jubilación máxima > $711.345,76 aproximadamente más aguinaldo.

$711.345,76 aproximadamente más aguinaldo. Jubilación mínima con 30 años de aportes > $127.920 (haber), $55.000 de bono y $63.960 (aguinaldo).Total: 246.880 aproximadamente.

¿Qué pasará con la moratoria previsional?

La moratoria es ley y tiene fecha de vencimiento en marzo de 2025. Hasta esa fecha no se podrá dar de baja ni modificar, lo que significa que todos los que cumplan los requisitos podrán jubilarse con el plan de pagos de deuda previsional. Sin embargo, quedará en manos de Osvaldo Giordano decidir si se extiende o no desde el 2025.