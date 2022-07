En las últimas horas circuló una noticia sobre el pago de un bono adicional de 6000 pesos que supuestamente entrega ANSES por el Día del Amigo.

En este informe te contamos quiénes lo van a recibir, cuándo se cobra y cómo serán las modalidades de pago. Además, completamos información sobre otros pagos extra que se van a depositar en el mes de julio 2022.



Bono 6000 día del amigo

Según se informó de forma oficial, el pago adicional será para un grupo muy acotado y solo le corresponde a un municipio de Corrientes. Según comentó el propio intendente de Goya, vía Twitter, el 20 de julio 2022 se acreditarán 6000 pesos por el día del amigo. "He decidido que la Municipalidad abone $6000 a todo el personal dependiente (planta permanente, contratados, personal por día y personal por expedientes) para celebrar el mes del Día del Amigo" dijo el jefe comunal.

Qué otros bonos van a pagar en julio 2022

El bono por el día del amigo solo para municipales de Goya, no será el único pago adicional que otorga un organismo social en el séptimo mes del año.

Por ejemplo, muchos beneficiarios del Refuerzo de Ingresos están recibiendo 18 mil pesos correspondiente al "IFE 4". Este es el caso de los solicitantes que no cobraron las 2 primeras cuotas por estar en estado de "evaluación" o "rechazo" que finalmente y después de un reclamo, fueron aceptados. En consecuencia y a diferencia de los aprobados en primera instancia, este grupo cobrará 18000 en una sola cuota. Sin embargo, a la fecha, todavía quedan muchas personas esperando una respuesta afirmativa o negativa. Para este último grupo también se espera que cobren los 18000 antes de que termine el mes, siempre y cuando el informe socioambiental sea aprobado.

¿Cuándo podrían pagar un nuevo IFE?

Si bien todavía no está confirmado, se especula que en agosto miles de beneficiarios ANSES puedan acceder a otro Refuerzo de Ingresos. Los que más posibilidades tienen son los jubilados y pensionados ya que, de no revertirse la tendencia inflacionaria en alza, la relación de precios de la canasta básica y salarios previsionales podría determinar pérdida en el poder adquisitivo de millones de extrabajadores, adultos mayores y discapacitados. Por tal motivo y con el fin sostener la economía familiar de este grupo, es posible que el gobierno entregue un bono compensatorio en el mes de agosto similar al Refuerzo de Ingresos de $12.000 que se entregó en mayo. En el caso de que se confirme este pago no habrá necesidad de inscribirse y se pagaría a todos aquellos jubilados y pensionados que no superan dos salarios mínimos.

En cuanto a las AUH, las posibilidades son más bajas teniendo en cuenta que en julio y agosto, muchas van a recibir el cobro del 20% retenido del 2021 que se acredita a los dos meses de presentar la Libretas Familiar firmada por el médico y el director de la escuela. Misma situación para las SUAF que recibirán el complemento, como mínimo, hasta septiembre. En este punto es importante aclarar que de pagarse un nuevo bono, al igual que con los jubilados, también se pagaría en agosto 2022.