Potenciar Trabajo: ¿Qué pasó con el aguinaldo 2022?

Actualmente, una de las consultas más frecuentes en el mundo ANSES es el pago del medio aguinaldo (SAC) para el salario complementario Potenciar Trabajo.

En esta nota, te comentamos todos los detalles sobre este pago extra que, a diferencia de otros años, ya se debería haber acreditado.

¿Hay o no hay aguinaldo para Potenciar?

Oficialmente no está confirmado pero tampoco se ha denegado. En este punto hay que tener en cuenta que todos los años se paga el aguinaldo y posiblemente el 2022 no sea la excepción. Sin embargo lo que falta es la fecha de cobro. Inicialmente se dijo que se iba a pagar en julio pero por el momento ni Desarrollo Social ni el Ministerio de Trabajo han entregado precisiones sobre el día de pago.

Otro punto a tener en cuenta es que en años anteriores el medio aguinaldo no se les pago los beneficiarios que tenían incompletos los datos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). En consecuencia, desde Ciudadano News te recomendamos anticiparte a los hechos y actualizar tu información personal antes de que sea tarde. Para realizar este trámite es necesario ingresar en el sitio argentina.gob.ar y seguir los pasos que te detallamos a continuación.

¿Cuánto deberían pagar de aguinaldo en Potenciar?

En el caso de que se confirme una fecha de cobro, el monto de aguinaldo para Potenciar Trabajo sería de $11385 teniendo en cuenta que el haber actual es de $22.770 y el sac es la mitad exacta. Sin embargo, el pago todavía no está confirmado en forma oficial y tampoco tiene fecha.

Por otra parte, según referentes sociales que administran este plan, el aguinaldo podría pagarse en agosto pero tampoco se tiene confirmación oficial sobre eso. En tanto, se especula que, como miles de personas dentro de Potenciar Trabajo también cobraron el Refuerzo de Ingresos ahora no cobrarían el aguinaldo ya que en el último tiempo si recibieron un pago adicional y nunca perdieron el programa como se había rumoreado en redes sociales. Lo cierto es que no todos lo que cobran Potenciar cobraron el bono y por tal motivo el reclamo sigue siendo válido, al menos para este grupo que todavía no cobró nada en forma adicional.

Importante: las inscripciones para Potenciar Trabajo están cerradas en todas sus líneas de aplicación. Actualmente están abiertas las inscripciones para Fomentar Empleo, un programa similar que, a diferencia de los salarios complementarios tradicionales, también incluye al sector privado con el objetivo de generar empleo formal para los miles de desocupados que actualmente tiene el país.