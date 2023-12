ANSES | ¿Cuánto y cuándo cobro la Asignación por Embarazo?

Este lunes 11 de diciembre arrancó el calendario de pagos de ANSES para millones de beneficiarios y, a diferencia de otros meses, esta vez la Asignación por Embarazo (AUE) recibirá su pago antes de lo esperado debido a las fiestas de fin de año.

Se trata de los pequeños cambios que se hicieron en el cronograma para que los titulares cobren antes de Navidad. Además, la AUE también tiene el 20,87% de aumento y otros beneficios que se mantienen en el último mes del año, más allá del inicio del nuevo gobierno.

En esta nota repasamos las fechas de cobro de la asignación en diciembre, cuánto se cobra con incremento o extras y por qué no figura en la liquidación de Mi ANSES, entre otros detalles.

Fecha de cobro asignación diciembre 2023

El cronograma de la AUE suele iniciar uno o dos días después que la AUH o SUAF. Sin embargo, en diciembre se pagará en los mismos días para que nadie reciba su prestación después de las fiestas. El calendario de la asignación en diciembre es:

DNI terminados en 0 > lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1 > martes 12 de diciembre

DNI terminados en 2 > miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 3 > jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 4 > viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 5 > lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6 > martes 19 de diciembre

DNI terminados en 7 > miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 8 > jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 9 > viernes 22 de diciembre

Los mismos días están asignados a la AUH con Tarjeta Alimentar, la liquidación SUAF y el Programa Hogar, que se sigue pagando a pesar de no figurar en la aplicación.

¿Cuánto cobra la asignación por embarazo?

El pago por embarazo tiene el mismo monto de la asignación por hijo, ya que son prácticamente iguales. Una se deposita durante la gestión y la otra, luego del nacimiento y hasta los 18 años. Además, a la AUE también le corresponden los aumentos por Ley de Movilidad, la Tarjeta Alimentar y el complemento de leche por el Plan 1000 Días. En diciembre, se cobra:

AUE > $16.529

Tarjeta Alimentar > $22.000

Complemento de leche > $2596 (también subió en diciembre)

Total > $41.125

Importante: cuando se empieza a percibir la AUE por primera vez, hay que esperar 2 o 3 meses para cobrar la Tarjeta Alimentaria de forma automática.

¿Es lo mismo que la asignación prenatal?

No. La Asignación Prenatal también es para las personas gestantes, pero es 'equivalente' a SUAF porque está destinada a trabajadores en blanco, monotributistas, pensionados o titulares del Fondo de Desempleo. Esto quiere decir que cobra más porque no tiene retenciones, pero no le corresponde la prestación alimentaria.

En este caso, las cifras de cobro de diciembre dependen del tramo en el que esté cada beneficiario según sus ingresos y los topes vigentes. El monto actualizado es de $20.661 para el tramo 1.

¿Por qué no aparece la AUE en la liquidación?

Una duda muy frecuente, sobre todo de las personas que empiezan a cobrar por primera vez, es por qué no figura la asignación en Mi ANSES. La realidad es que sí aparece la fecha en la sección 'Cobros', pero no los montos dentro de la liquidación.

Si bien no hay una respuesta oficial, ha sido así desde el inicio para todos los titulares, por lo que se recomienda no preocuparse. Las beneficiarias de la AUE cobrarán lo que corresponde aunque no vean la información en la aplicación. De todas formas, los datos se pueden chequear llamando al 130.

Importante: aunque Javier Milei asumió como presidente, por ahora no hubo cambios abruptos en ANSES y nadie dejará de percibir su asignación de un día para el otro. Además, el pago de diciembre está asegurado.