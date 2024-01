SUAF y AUH | ¿De cuánto es la ayuda escolar en 2024?

Con el comienzo de año, y a raíz de las novedades de la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), resurgió un tema común entre los beneficiarios de ANSES: la Ayuda Escolar Anual, la asistencia económica que brinda el organismo para los hijos de los titulares.

El pago adicional requiere un trámite que es obligatorio todos los años, pero arrancaron las dudas sobre cuándo se cobra y cuál será el monto en 2024, teniendo en cuenta que solía aumentar por Ley de Movilidad hasta el año pasado.

En esta nota anticipamos todo lo que se sabe sobre este extra, cuándo pagan la ayuda escolar, cuánto cobrarán las asignaciones y quiénes pueden recibirla.

¿Cuándo se paga la ayuda escolar 2024?

Se acredita en marzo de forma automática para las familias que tienen hijos de entre 4 y 17 años inclusive, siempre que hayan presentado el formulario de escolaridad hasta el último día hábil del año anterior. Es decir que en marzo de 2024, deben cobrar quienes cumplieron con el trámite durante 2023.

Sin embargo, este año deberán presentarlo nuevamente porque es obligatorio hacerlo todos los años hasta el mes en el que los hijos cumplen 18 años. A partir de esa edad, dejan de recibir la ayuda escolar, excepto las personas con discapacidad que no tienen límite.

Por su parte, los titulares con hijos que ingresar al sistema escolar por primera vez, deberán entregar el formulario y recibirán el pago entre 60 y 90 días después.

¿Cuál es el monto de la ayuda escolar?

Como este pago también aumentaba de acuerdo a la anterior Ley de Movilidad jubilatoria, la última vez que se actualizó fue en diciembre. El mes pasado se elevó a $17.318 por hijo y en enero se mantiene esa cifra. Sin embargo, aún no se sabe cuándo volverá a subir, ya que el Gobierno Nacional busca cambiar la fórmula y no han indicado si seguirá impactando en este tipo de prestaciones o no.

Hasta ahora, se puede decir que por dos hijos se cobra $34.636 y por tres, $51.954. En enero, de hecho, cobraron miles de beneficiarios que habían presentado el formulario.

¿Quiénes la reciben? Todos los requisitos

La ayuda escolar solo le corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con chicos de entre 45 días y 17 años inclusive, pero los hijos con discapacidad no tienen límite de edad.

En el caso de SUAF, además, no se deben superar los topes vigentes para recibir la asistencia económica. Por otro lado, deben estar escolarizados en nivel inicial, primario o secundario, ya que no alcanza a estudiantes universitarios, quienes sí pueden acceder a las becas Progresar.

Importante: los titulares de jubilaciones y pensiones pueden recibir el pago solo si tienen asignación familiar por sus hijos.

¿Cómo cobrar la escolaridad de ANSES?

Todos los años se debe presentar en ANSES el formulario ps 2.68 completo y firmado por las autoridades de las escuelas de los hijos. El mismo se puede cargar de forma virtual en Mi ANSES ('Hijas e hijos > Presentar un certificado escolar) o bien de forma presencial y sin turno en las oficinas del organismo.

Importante: las AUH no necesitan presentar este certificado, ya que acreditan la escolaridad con el formulario 1.74 de libreta, por el cual también cobran el 20% retenido. Cabe recordar que aquellas que no entregaron la libreta en 2023, podrán hacerlo por internet desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo.