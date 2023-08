Falta poco para que arranquen los pagos de septiembre y se espera que esta semana o la próxima el Gobierno Nacional haga nuevos anuncios sobre medidas económicas. Así lo adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, y desde entonces crece la expectativa.

Una de las más esperadas tiene que ver con mejorar los ingresos de los trabajadores. De hecho, el candidato a presidente adelantó que se prepara una suma fija para este grupo. Ahora, ¿es un bono o refuerzo? A continuación detallamos todo lo que se sabe hasta el momento y quiénes cobrarán un pago extra.

Además, repasamos qué bonos y aumentos están confirmados para septiembre y algunas fechas de pago.

¿Qué se sabe del bono para trabajadores?

Después de las PASO, Massa confirmó que se abonará una suma fija o bono para trabajadores, algo similar al refuerzo de ingresos o IFE que pagó el Gobierno en años anteriores. En ese sentido, el ministro aseguró que "hay que reforzar los salarios", sobre todo tras la devaluación y la fuerte inflación que se espera próximamente.

¿Quiénes lo reciben y cuándo se cobra?

El titular de la cartera económica anticipó que este bono está destinado a los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, pero con menores ingresos. Si bien todavía no se confirmó, se apunta a que haya un tope para que el mínimo de ingresos alcance unos $232.000.

De todas formas, una frase positiva de Massa fue que "se tendrán en cuenta las realidades de todos los sectores", lo que lleva a pensar que se podrían incluir los trabajadores no registrados o en negro. Sin embargo, se necesita el anuncio oficial para confirmarlo.

Lo mismo sucede con la fecha de cobro del bono, ya que está claro que no se pagará en agosto pero el ministro prefirió no dar tantos detalles para no generar "falsas expectativas". Podría ser en septiembre, pero aún no fue comunicado y tampoco si habrá que anotarse o no.

¿Habrá bono o complemento para asignaciones?

Además de este pago fijo para trabajadores, Sergio Massa indicó que se está preparando un refuerzo para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Todavía no se sabe cómo se aplicará, pero los titulares de asignaciones estarían incluidos en los anuncios.

Por otro lado, algunos especialistas aseguran que en el comunicado también se confirmará el aumento para la Tarjeta Alimentar.

¿Cuáles son los bonos en septiembre 2023?

Más allá de esperar el anuncio para estos próximos días, hay otras medidas que sí están confirmadas para septiembre y son:

Bono para jubilados y pensionados > será de $27.000 en septiembre, octubre y noviembre, lo que da un total de $81.000. Alcanza también a las PNC, pero en todos los casos es para haberes mínimos. Los que superen, reciben un proporcional.

será de $27.000 en septiembre, octubre y noviembre, lo que da un total de $81.000. Alcanza también a las PNC, pero en todos los casos es para haberes mínimos. Los que superen, reciben un proporcional. 23.29% de aumento en ANSES > en septiembre, todos los beneficiarios cobrarán con incremento.

> en septiembre, todos los beneficiarios cobrarán con incremento. Aumento para el Salario Mínimo y los planes sociales > Potenciar Trabajo, Plan Acompañar y Fondo de Desempleo.

> Potenciar Trabajo, Plan Acompañar y Fondo de Desempleo. Aumento para el servicio doméstico.

Beneficios ANSES para recibir el reintegro en las compras realizadas con tarjeta de débito.

Créditos ANSES para jubilados, pensionados y PNC. Para hacer el trámite hay que pedir turno en la página de ANSES.

En cuanto al calendario de pagos, ya es seguro que las PNC empiezan a cobrar el viernes 1 de septiembre, mientras que los jubilados con haberes mínimos, AUH, SUAF y el Programa Hogar, a partir del viernes 8. Por su parte, Potenciar Trabajo cobra el miércoles 5.