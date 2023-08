ANSES | ¿Por qué no puedo sacar un turno para préstamos?

Desde que se ampliaron los créditos para jubilados y pensionados, miles de personas quieren sacar turno en la página de ANSES para acceder al servicio de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas. Sin embargo, no todos tuvieron suerte.

En las últimas semanas crecieron los reclamos por la falta de turnos o un mal funcionamiento del sistema. Incluso existe un grupo que estaría "fuera del padrón" y podría tratarse de un error.

En esta nota te explicamos a qué se debe, cómo solucionarlo y conseguir turno y qué dijo ANSES sobre el tema, entre otros detalles.

¿Por qué no se puede sacar turno?

Recientemente hubo muchos reclamos sobre el proceso de solicitud de turnos. En estos casos generalmente se debe a la gran cantidad de demanda que hay por parte de los beneficiarios, es decir que ingresan miles de personas y la página web puede tener errores o un mal funcionamiento, aunque por ahora no hay una explicación oficial por parte de ANSES.

Sin embargo, la Dra. Florencia Markarian indicó en 'Anses al Día' de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) que el inconveniente con los turnos sucede con casi cualquier trámite y no es un problema exclusivo de los créditos.

¿Cómo pedir turno para préstamos?

Se recomienda ingresar en horarios con un menor flujo de usuarios: bien temprano en la mañana o en últimas horas de la noche, algo que normalmente funciona y que también aconsejó Markarian durante la entrevista por streaming. A su vez, hay que recordar que los turnos también se pueden pedir de forma presencial y, en caso de que se niegue en una sucursal, siempre es necesario pedir algún comprobante por escrito.

Importante: ANSES no indicó en ningún momento que no haya turnos disponibles y recientemente la situación se empezó a regularizar. Además, las PNC Madres de 7 hijos no deben figurar fuera del padrón porque sí están habilitadas a pedir préstamos.

¿Quiénes pueden hacer el trámite?

Para pedir un turno desde la página web no es necesario ser titular o apoderado. En muchos casos son los familiares de la persona titular quienes realizan la gestión, siempre y cuando tengan los datos y sea una persona de confianza.

Sin embargo, el trámite del préstamo solo puede realizarlo el titular y debe ser mayor de edad. Esto significa que las personas menores con Pensión No Contributiva (PNC) no pueden solicitar un crédito y tampoco los padres o apoderados.

Se amplía la atención en ANSES

Afortunadamente, con tantos trámites como los préstamos y la nueva moratoria para jubilados, ANSES confirmó que se amplió la atención para incluir los días sábados. Así lo comunicó la directora del organismo, Fernanda Raverta, en los medios y redes sociales.

De esta manera, se atenderá a los beneficiarios de lunes a sábado de 8 a 14 en todo el país. Por ahora continuará de esta manera para agilizar todos los trámites.