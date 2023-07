Jubilados y PNC | ¿Cómo pedir turno para los créditos de ANSES?

Desde que ANSES anunció la ampliación de los créditos para jubilados y pensionados, surgieron varias dudas entre miles de personas que buscan solicitar uno. Entre ellas, cómo hacer el trámite y quiénes pueden tener más de un préstamo a la vez.

A estos temas se suman las interrogantes sobre las cuotas, cómo saber cuánto se pagará por mes y, principalmente, dónde y cómo pedir un turno para gestionar los créditos que otorga el organismo.

En esta nota detallamos el paso a paso para pedir un turno de préstamos de ANSES, quiénes pueden hacer el trámite y cómo saber cuánto se descuenta de la jubilación o pensión todos los meses.

¿Cómo sacar turnos para préstamos ANSES?

En primer lugar, los beneficiarios deben tener todos los datos actualizados en Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de seguridad social. Luego, solo deben pedir turno de préstamos en la página oficial:

1) Entrar a anses.gob.ar y seleccionar 'turnos' en el inicio.

2) Al ingresar se verán opciones de trámites virtuales. Ir al final de la página y seleccionar 'solicitar turno'.

3) Dentro del listado elegir 'Créditos ANSES' y luego el tipo de prestación que corresponda (jubilación, pensión o PNC).

4) El sistema brindará la opción de continuar con el pedido de turno o hacer la gestión virtual, pero actualmente es presencial. Para seguir deberán colocar el número de CUIL y código de seguridad. Luego, elegir día y horario y se termina la solicitud.

Los titulares recibirán un correo electrónico o mensaje con la información del turno y deberán acercarse a la oficina de ANSES y realizar el trámite con DNI actualizado y CBU de la cuenta donde recibirán el dinero, el cual se deposita dentro de los 5 días hábiles desde que se hizo el trámite.

¿Por qué no puedo sacar turno?

Recientemente hubo muchos reclamos sobre el proceso de solicitud de turnos. En estos casos generalmente se debe a la gran cantidad de demanda que hay por parte de los beneficiarios, es decir que ingresan miles de personas y la página web puede tener errores o un mal funcionamiento. Por eso se recomienda ingresar en horarios con un menor flujo de usuarios: bien temprano en la mañana o en últimas horas de la noche, aunque por ahora no hay una explicación oficial por parte de ANSES.

También hay que tener en cuenta colocar de forma correcta el número de CUIL y el código de seguridad que se solicita. Además, hay que seleccionar el tipo de haber que corresponda (jubilados y pensionados, Madres de 7 hijos, Invalidez o Vejez, PUAM, Veteranos de Guerra o Ex Presos Políticos).

Importante: solo pueden pedir préstamos, y por lo tanto el turno, los titulares mayores de edad (no apoderados).

¿Cuándo debo de crédito y cómo simular las cuotas?

Otra duda relacionada a los créditos de ANSES tiene que ver con la cantidad y monto de las cuotas a pagar, como también saber cuánto se debe por un préstamo actual.

En primer lugar, para tener una idea sobre cuánto se descontará del haber por las cuotas, se puede usar el simulador de préstamo en Mi ANSES. También se puede consultar el monto de la cuota, todo en la sección 'Créditos'. Esta última opción también está en el link oficial para saber cuánto se debe.

Además, desde la aplicación se puede verificar el turno asignado, dentro de 'Información Personal' > 'Mis Turnos'.

Por último, es muy importante saber que las cuotas no pueden superar el 30% del haber en el caso de las jubilaciones y pensiones y el 20% en el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC). Es por eso que algunas personas pueden tener 2 o 3 préstamos a la vez, mientras que otras no y deben cancelar el crédito para solicitar uno nuevo. Los jubilados pueden solicitar hasta $400.000 y las PNC, hasta $150.000.