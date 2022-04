ANSES: ¿Se adelanta el pago de la AUH en abril 2022?

Desde el viernes 8 de abril se está desarrollando el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) por parte de ANSES, en un mes que además de tener novedades tuvo cambios en las fechas.

Los motivos son los feriados por Semana Santa, que son días no hábiles y por lo tanto no se acreditan pagos en esas fechas. De ahí que la duda de miles de AUH es si cobran de forma anticipada o no.

¿La AUH se cobra antes en abril?

No. El calendario arrancó el viernes 8 con los documentos terminados en 0. Luego siguió con los DNI 1 el lunes 11 de abril, 2 el martes 12 y este miércoles 13 cobran las titulares con documento finalizado en 3.

Los próximos documentos recibirán la prestación desde el lunes 18 de abril, ya que el jueves 14 y viernes 15 son feriados y luego siguen el sábado 16 y domingo 17, que también son días no hábiles.

Cronograma auh abril 2022

Las fechas de cobro para AUH siguen así:

DNI terminados en 4 ➡ lunes 18 de abril

DNI terminados en 5 ➡ martes 19 de abril

DNI terminados en 6 ➡ miércoles 20 de abril

DNI terminados en 7 ➡ jueves 21 de abril

DNI terminados en 8 ➡ viernes 22 de abril

DNI terminados en 9 ➡ lunes 25 de abril

Las mismas son para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), que tampoco tiene modificación en sus calendarios.

¿Quiénes cobran anticipado en abril?

Los jubilados y pensionados que cobran hasta $36.676 y tiene documentos terminados en 3 y 4 cobran juntos este miércoles 13 de abril de manera anticipada. Luego seguirá su cronograma desde el lunes 18.

Además, el mismo día comienza a pagarse el bono de $6000 a jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC) de mayores de edad.

Cuándo cargan la tarjeta alimentar

Se sigue depositando en las cuentas de las titulares y en las mismas fechas de cobro según el cronograma de ANSES por terminación de DNI. Es decir que los montos con el aumento del 50% se acreditarán directamente en los haberes del próximo mes, no necesitan el plástico y pueden retirar el efectivo.

Cabe recordar que los montos este mes serían los mismos de siempre, pero desde mayo 2022 van a cobrar con el nuevo aumento y los montos serán: $9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más.

MONTOS AUH MAYO CON TARJETA ALIMENTAR

AUH abril 2022 monto

La Asignación Universal por Hijo (AUH) cobra $5100 por cada hijo menor de edad más los montos de la Tarjeta Alimentar ($6000 por 1, $9000 por 2 y $12.000 por 3 o más por última vez). También podrá recibir desde junio el 20% retenido de $10.781, presentando la libreta AUH.

Aquellas que estén dentro de Potenciar Trabajo cobran el salario complementario y, además, son compatibles con planes como Más Cultura ($5000) y Mi Pieza. Sin embargo, deben descontar la cuota por préstamos de ANSES.

¿Hay bono para la AUH?

No. Aunque se había comentado que venía un pago extra para la asignación y confirmaron el de jubilados y pensionados, finalmente nunca anunciaron el bono para AUH, aunque sí el aumento de la Tarjeta Alimentar.

Cuándo cobro la libreta AUH

Se paga a los dos meses de haber hecho el trámite, ya sea por internet en Mi ANSES o de manera presencial. Si cargan la libreta AUH en abril, van a cobrar en junio. Si lo hacen en mayo, cobran en julio; en junio, agosto; en julio, septiembre y así sucesivamente durante el año.

Tienen tiempo de hacer el trámite hasta el 31 de diciembre y por el mismo cobrarán $10.781 de retenido por cada hijo.

Cómo consultar liquidación y fecha de cobro

Una buena opción es ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle. También pueden entrar al enlace directo de fecha y lugar de cobro anses para consultar la información.