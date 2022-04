¿Nuevo IFE 2022? Cómo sería el bono para monotributistas

En medio de la crisis económica, el Gobierno Nacional sigue tomando medidas y una de ellas busca implementar un nuevo bono parecido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llegaría en otro formato.

El mismo se sumaría a otras novedades como el bono a jubilados y pensionados, el aumento en la Tarjeta Alimentar y el próximo programa Argentina Productiva 2030. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Vuelve el IFE en 2022?

Hace unos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que estaban preparando un proyecto para "redistribuir la renta inesperada" que será enviado al Congreso. Se estima que el bono puede llegar a financiarse a partir del mismo.

El IFE original se pagó a un amplio grupo cuando empezó la pandemia de COVID-19. Debido a la crisis sanitaria y económica, el objetivo era que recibieran una ayuda económica para compensar la falta de trabajo. El mismo fue de $10.000 y, aunque bajó la gravedad de la pandemia, la inflación y otros factores inciden en esta posible medida para no dejar afuera a personas que no llegan a fin de mes.

¿De cuánto sería el pago?

No está confirmado. Si bien algunos medios de comunicación indicaron que podría ser de $12.000, desde el Ejecutivo aún no lo comunicaron y por lo tanto no sabe cuál será el monto, como tampoco cuándo se pagará.

¿Cómo se otorga?

Cuando se confirme, se cobrará a través de ANSES como sucedió con el IFE. Sin embargo, se espera que sea más parecido a un bono pero no se sabe si será por única vez, permanente o un aporte.

¿Quiénes lo reciben?

De acuerdo con la información en medios como El Destape, la iniciativa está planteada para que alcance a trabajadores no sindicalizados, informales y monotributistas. Son aquellos que no cuentan con paritarias y sus ingresos se vieron deteriorados ante una inflación altísima.

En ese sentido, cabe recordar quiénes recibieron el último IFE:

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Monotributistas de categorías A y B

Trabajadores de casas particulares

Personas desempleadas

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE)

De todas maneras hay que tener en cuenta que el Gobierno también está pensando en limitar algunos planes sociales para que una persona no sea titular de varias prestaciones a la vez, con el objetivo de ampliar el alcance a otras personas que no pueden acceder. Además piensan en fortalecer los programas de trabajo.

Así, se estima que la AUH podría quedar afuera de esta ayuda económica, pero aún es pronto para asegurarlo.

¿Hay que anotarse al nuevo IFE?

Por ahora no, ya que hasta que no lo comunique el Gobierno no se sabe cómo se va a implementar y cómo deberán acceder. Es por eso que se recuerda evitar anotarse en cualquier formulario que circule, desestimar mensajes sobre el IFE y no dar información a terceros para evitar estafas.

Bonos, pagos adicionales y aumentos

Desde que empezó abril, mes en el que ANSES ya está desarrollando el calendario de pagos oficial, hubo diversos anuncios económicos. Por un lado, el lunes 18 de abril se empieza a pagar el bono de $6000 a jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC).

Además se confirmó el aumento de la Tarjeta Alimentar y desde mayo 2022 las titulares van a cobrar $9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más. A todo esto se suman planes que continúan vigentes como Mi Pieza, Más Cultura, Becas Progresar y la prestación por Desempleo.

Por último, también están asegurados los próximos aumentos 2022. Por Ley de Movilidad se otorgarán en junio, septiembre y diciembre a los beneficiarios de ANSES, mientras que seguirán los incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en junio, agosto y diciembre que impactan en Potenciar Trabajo, Desempleo y el Plan Acompañar.