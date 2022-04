ANSES | ¿Por qué no cobré el Progresar en abril 2022?

Ya arrancaron los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con su calendario de pagos de abril 2022. Entre ellos está el cobro de las Becas Progresar.

Sin embargo, hay muchos beneficiarios que no cobraron en la fecha que les correspondía y se preguntan por qué. Además, se acerca la fecha límite para anotarse y recibir la ayuda económica.

Cuándo cobro Progresar

El cronograma de pagos para Progresar en abril 2022 es:

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 11 de abril

DNI terminados en 2 y 3 > martes 12 de abril

DNI terminados en 4 y 5 > miércoles 13 de abril

DNI terminados en 6 y 7 > lunes 18 de abril

DNI terminados en 8 y 9 > martes 19 de abril

El motivo de que los documentos 6 y 7 cobren el 18 de abril es que jueves 14 y viernes 15 son días feriados y por lo tanto no se acreditan pagos.

TODAS LAS FECHAS DE ABRIL 2022

Por qué no cobré el progresar abril 2022

Muchos titulares no vieron su pago acreditado, pero no quiere decir que no vayan a cobrar. Todos los meses se registran demoras y sobre todo con Progresar, que durante el 2021 tuvo un récord de espera para recibir la beca.

Este año se normalizaron algunos tiempos, pero es normal que haya demora entre el envío del pago que hace ANSES y la acreditación por parte del banco. Lo que se recomienda es esperar 48 horas antes de hacer el reclamo.

Cómo reclamar en ANSES

Se puede hacer a través de Atención Virtual, donde hay que entrar con CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego hay que elegir "iniciar atención" y dentro del menú seleccionar "Reclamo de beneficio no cobrado".

De cuánto es la beca progresar 2022

Progresar para 16 y 17 años obligatorio > $6400

Progresar Superior Universitario > $6400

Progresar Superior Terciario > $6400

Progresar Superior carreras estratégicas > de $6400 a $10.660

Progresar Trabajo > $6400

Progresar Enfermería

1º año > $6400

2º año > $7000

3º año > $8000

4º año > $9000

5º año > $10.700

Importante: todos los montos incluyen los $1000 de conectividad y hay que tener en cuenta que cobran el 80% del total cada mes y luego el 20% restante cuando termine el año y al certificar la regularidad, excepto en el nivel superior que percibe el 100%.

¿Hasta qué mes se cobra?

Las becas se cobran durante todo el año, incluso en los meses durante no se están cursando materias.

¿Hasta cuándo me puedo anotar?

Es importante saber que las inscripciones a las líneas de becas Progresar finalizan el 30 de abril. Hasta esa fecha inclusive tendrán tiempo de anotarse todos los interesados, aunque ANSES no ha indicado si hay una posibilidad de que se extienda.

En el caso de los chicos que están esperando a cumplir los 16 y 17 años, si cierra la inscripción, deberán anotarse en la próxima convocatoria.

Cómo inscribirse al progresar

Deben entrar con usuario y contraseña en la página o app Progresar (deben seleccionar las becas de 16 y 17 años o la que corresponda). Una vez dentro deberán completar el formulario que está dividido en pasos: datos personales, datos académicos y así hasta finalizar.

INSCRIPCIÓN PASO A PASO PROGRESAR

Cómo saber si me aceptaron la beca

Para saber si te aceptaron la beca, de cualquier línea de progresar, hay que entrar nuevamente a la aplicación o la página y seleccionar en el menú "Estado de solicitud".

Allí va a figurar si la misma fue aceptada, rechazada o si sigue en evaluación. Generalmente puede demorar hasta dos meses y desde ANSES se notifican las novedades o fechas de cobro.