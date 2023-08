Video: salieron a merendar y él le hizo una polémica broma a su pareja

En la red TikTok comenzó a ‘circular fuerte’ en las últimas horas, un video que se volvió viral a finales del 2022.

La secuencia muestra a una pareja disfrutando de una merienda en un café, hasta que, en un momento, la conversación toma un giro inesperado y el novio le plantea a su pareja una pregunta muy incómoda. La reacción de ella y todos los matices de la situación en sí, desataron nuevamente una ola de comentarios en las redes sociales.

Los protagonistas, Fabio y Andrea, jóvenes uruguayos que documentan su vida en Alemania a través de TikTok, y han ganado muchos seguidores al compartir sus experiencias diarias en videos divertidos y auténticos.

En el clip se puede ver a una pareja disfrutando de una merienda en un café. De manera inesperada, el joven le lanza una pregunta inquisitiva a su pareja: “¿Trajiste dinero para pagar lo tuyo?”.

Andrea muestra signos de desconcierto evidentes, abriendo sus ojos con sorpresa y manteniéndose en una actitud expectante. "No, no lo traje", responde, dejando ver en su rostro la inquietud sobre cómo pagará el costo de su propia consumición, que era una taza de café y una porción de pastel.

Fabio, desafiante, continúa cuestionando: “¿Y cómo vas a pagar? Yo no voy a pagar lo tuyo, si tú trabajas”. La joven queda anonadada, tratando de procesar la situación. Aunque esperaba que su pareja cubriera los gastos, ahora se encuentra en una encrucijada.

“Bueno, entonces solo toma agua y yo comeré todo”, sugiere él, mientras ella cree que está bromeando. Sin embargo, el chico aclara que lo dice en serio, explicando que si no trajo dinero, no debe comer.

Aunque el video no proporciona más explicaciones, según se menciona en la descripción, se trató de una broma. A pesar del esclarecimiento, muchos usuarios pasaron por alto la información y manifestaron su enojo ante la situación.

“Mis disculpas, pero si mi novio hace eso, se convierte en ex el mismo día”, “El tema del dinero siempre se discute previamente, humillar así a alguien no es apropiado”, “Esta situación clama por una ruptura”, “Nunca permitiría que alguien me tratara así, incluso en broma”, “Si eso me sucediera, me marcharía de inmediato y nunca lo vería de nuevo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

Publicado inicialmente a finales del 2022, el video experimentó un resurgimiento y acumuló más de 12 millones de visualizaciones y cerca de 700 mil "me gusta". A pesar de que buena parte de la respuesta fue desfavorable, la pareja enfrentó el incidente con humor y explicó que este tipo de bromas son una parte común de su relación.