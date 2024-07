Video: James Parker, el jugador argentino de handball que mostró cómo es la Villa Olímpica

James Lewis Parker (30), jugador argentino de handball, agarró la bici y recorrió la Villa Olímpica de París 2024. El deportista mostró detalles de la ciudad, donde conviven los atletas que compiten por el oro y el orgullo de sus países.

El video fue publicado en la plataforma de TikTok y fue bien recibido por los usuarios que viven en la ciudad de París. Tuvo pocas visualizaciones, porque hace poco que debutó Parket en esta red social, pero el recorrido fue alucinante y nos permitió conocer intimidades de los Juegos Olímpicos.

¿Quién es James Lewis Parker?

James Lewis Parques se destaca como lateral de la Selección argentina de handball y es reconocido por ser un cotizado goleador de los Gladiadores. El deportista es hijo de un exdeportista norteamericano, que jugó al básquet y vistió la camiseta de varios clubes de nuestro país.

Parker pudo haber elegido la selección de Estados Unidos y no aceptó. : "Hace unos años un contacto me preguntó si quería jugar para ellos. En esa época, no estaba en la selección argentina. Pero decidí jugar para este país, aposté a estar en un futuro y creo que fue una decisión acertada", destacó en una entrevista.

Debut del handball argentino

Los Gladiadores debutarán en París 2024 el próximo 26 de julio a las 11 horas y se enfrentarán Noruega.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗚𝗹𝗮𝗱𝗶𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 🇦🇷⚔️ y sus primeros movimientos en @Paris2024 pensando en el debut frente a @NORhandball 🇳🇴! pic.twitter.com/AqfWRECqie — Sel. Argentina Handball 🇦🇷 (@CAHandball) July 22, 2024

Fixture París 2024 (Grupo B - Ronda preliminar)