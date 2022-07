Una tiktoker gastó US$200 mil para tener la 'Mansión de Barbie'

Cuando las personas llevan su pasión a otro nivel, pasan cosas increíbles. Y ese es el caso de la tiktoker brasileña Bruna Barbie, quien invirtió unos 200 mil dólares para transformar su casa en la "Mansión de Barbie", pero real.

A través de sus redes sociales, la influencer mostró su hogar, en el que todo -incluso el agua de la piscina- tiene el mismo color: rosa chicle.

Además, Bruna Carolina Peres, hizo remodelaciones de todo tipo para que su casa se vea lo más parecida posible a la de la muñeca de la emblemática marca.

Obviamente, el auto de la tiktoker también es rosa. Incluso es una recreación a escala del auto de Barbie que Mattel lanzó en 2021.

"Con mi exitoso trabajo como influencer digital, empecé a ganar mucho dinero. Entonces vi la posibilidad de construir una casa inspirada en Barbie e inspirada en mi estilo rosa", detalló Bruna, quien a través de sus redes sociales muestra su insólita vida en la mansión.

"Mi casa es un lugar donde los deseos se hacen realidad, donde la imaginación se transforma en experiencias dulces, rosas e inigualables y donde la fantasía va de la mano del mundo real. He conseguido hacer realidad uno de mis sueños, tener una casa de muñecas", reflexionó.

Y aunque no dijo cuánto sale su casa, Bruna Barbie reconoció: "No tengo ni idea de cuánto he gastado en total, pero al principio de la construcción y la decoración ya me había gastado más de un millón de reales (163.000 libras, 199.000 dólares)".

Por otra parte, la joven tiktoker explicó que su mansión no está solo inspirada en Barbie, sino también en otros personajes como la empresaria Paris Hilton.