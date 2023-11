Sorpresa: ¿La verdad detrás del video viral de La Planera?

Hace algunos meses circuló por las redes sociales un video de una mujer que defendía los planes sociales. Mariana Alfonzo contaba todo lo que el Gobierno Nacional le entregaba, desde la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa hasta el plan Potenciar Trabajo,

“Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”, comentó en el video, lo que generó polémicas y cuestionamiento al por mayor.

En otro video se la vio en un estudio de grabación, desde el que aseguró lanzaba su carrera como cantante y presentó su primer single: “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mi”. Luego prometió novedades en YouTube, pero nunca publicó nada.

Sin embargo, ahora sorprendió a propios y extraños cuando reapareció en las redes con un nuevo video filmado durante el Balotaje 2023. En este dio por ganador a Javier Milei. “Hay un montón de boletas de Masa y tres de Milei”, expresó.

Para asombro de todos, comentó: “Hoy es mi último día como la planera y espero que me hagan viral”. A continuación, aseguró que es actriz y que todo fue un personaje: “No me defraudes Javier. Soy la mejor actriz”, pidió Alfonzo y exclamó: “Viva la libertad carajo”.

Por supuesto, el video generó repercusiones positivas y negativas. Mientras algunos la felicitaban por su actuación, otros aseguraron que era mentira.