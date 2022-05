Sentido paranormal: ¿tu perro puede percibir fantasmas?

Fuente: Pexels.

Quienes son adeptos a los perros seguro han notado que sus animales, muchas veces, presentan comportamientos de lo más extraños. En algunos casos pueden gruñir, ladrar u observar un punto fijo cuando allí no hay nada. La razón de este tipo de conductas está relacionado con que los caninos son dueños de un sexto sentido y pueden captar fenómenos de índole sobrenatural.

Si bien es real que internet ha ayudado a crear mitos al respecto de que los perros son capaces de ver fantasmas, también se han realizado experimentos para comprobar la veracidad de estas afirmaciones. Robert Morris, un reconocido psicólogo e investigador paranormal, publicó un estudio durante los años 60´.

La investigación consistió en colocar a distintos animales en las habitaciones de una casa de Kentucky, donde se habían llevado a cabo muertes horrorosas. Las personas que visitaban el lugar aseguraban sentir presencias fantasmales.

Para la investigación, Morris utilizó a un perro, una serpiente, un gato y un ratón. El perro, una vez dentro de la casa, comenzó a gruñir asustado, agachó las orejas y quiso huir del lugar de forma inmediata. La serpiente y el gato también se pusieron a la defensiva, mientras que el único animal que permaneció inmutable fue el roedor.

Perros protectores

No existe evidencia científica de que los perros tengan la capacidad de ‘ver’ cosas sobrenaturales. Sin embargo, los dueños de estas mascotas no dejan de asombrarse por actitudes extrañas de estos animales que no tienen ningún tipo de explicación.

Desde el lado de lo paranormal, cuando un perro detecta una presencia, siente miedo y se comporta de una manera poco habitual, algunos recomiendan indagar para poder ahuyentar a las entidades que se puedan encontrar en el lugar.

¿Qué señales indican que un perro ve fantasmas?

Ladra sin provocación. Se pone ansioso y nervioso. Siente miedo. Aúlla asustado. Muestra los dientes y gruñe. No le hace caso a su dueño cuando este lo llama

Si tu perro se comporta de este modo, cuidado: podrían no ser los únicos habitantes de tu casa.