Modelo descubrió que su propio primo consumía sus fotos de OnlyFans

La plataforma de contenido para adultos Onlyfans ha creado mucha controversia en la sociedad, ya que mientras algunos se muestran a favor de la comercialización de fotos hot, otros no ven esta opción como algo viable.

Lo cierto es que la plataforma ha generado una infinidad de historias. En este caso, la modelo australiana Sharna Beckman, de 27 años, contó que descubrió que su propio primo estaba suscrito a su cuenta de Onlyfans y, por ende, consumiendo el contenido erótico que ella generaba.

Antes de que la chica se diera cuenta y encarara a su primo, el joven estuvo suscrito durante dos meses, sin embargo, negó toda la situación una vez que Sharna se dio cuenta de lo que ocurría y lo confrontó.

“Intentó decirme que no era él, que en realidad era un amigo casado, por lo que no podía usar su propio nombre ni su tarjeta de crédito. Aparentemente, mi primo se ofreció amablemente a compartir su nombre y tarjeta para que este otro tipo se uniera a mi página”, explicó la joven en una entrevista a Yahoo.

Aunque el primo le intentó dar algunas excusas, la joven no le creyó e intentó entender por qué su primo compraría su contenido. “Honestamente, estaba enferma del estómago y demasiado avergonzada para contarle a alguien sobre esto. No quería causar ningún malestar entre las familias”, agregó la joven creadora de contenido para adultos.

Primo cancelado

Tras el bochornoso incidente, la modelo decidió eliminar de la plataforma a su primo. “Entonces eliminé a mi primo de mi cuenta de OnlyFans y bloqueé sus mensajes telefónicos. Simplemente, no entiendo por qué se suscribió y luego usó su nombre real”, expresó.

Si bien la joven de 27 años no tenía una relación muy cercana con su primo de 30 años, Sharna comentó que no se sentiría cómoda de topárselo en algún evento familiar después de saber que él veía sus fotografías.

“No se lo dije a mi familia porque no quería causar drama entre todos, ya me sentía muy incómoda por eso, ahora invento excusas cuando se trata de eventos familiares para no ir”, expresó.

“Creo que causará algo de drama y que él probablemente lo negará y me hará quedar como una mentirosa”, afirmó la influencer.

Con información de Telemundo México