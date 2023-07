Lali Espósito y un contundente mensaje sobre el origen de su bisexualidad

En medio de la celebración y conmemoración por el Día del Orgullo LGBTIQ+, Lali Espósito aprovechó para abrir su corazón y compartir, con seguidores y fans, las vivencias acerca de su sexualidad. De esta manera, la cantante reveló un momento crucial que vivió hace tiempo, cuando compuso una canción que hablaba de sí misma.

Lali está de gira por Europa, que se extenderá hasta septiembre, y actualmente está instalada en Madrid. Fue allí que se sumó a la manifestación, y aprovechó para dirigirse a su público sobre cómo vive su sexualidad, sobre todo con una canción en particular que relata sus sentimientos y deseos.

Se trata de 'Soy', un tema creado cuando la cantante tenía 23 años. En ese entonces, según ella misma, compuso el tema "desde la inocencia y el anhelo. La escribí pensando en que alguien me comprendiera, que alguien pudiera empatizar. Hoy, con 31 años, me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribirla, ya que aun no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad".

"Veía qué complicado era para mis amigos, mis colegas, y la gente que amaba", describía Lali. "Todos los que estaban a mi alrededor, lo que costaba ser quienes querían ser", completó.

Lali aprovechó para invitar a sus seguidores a vivir su libertad y su sexualidad más allá de lo establecido. La emoción se apoderó del público, y de ella misma, y recibió palabras de elogio por su relato.

La cantante repudió también los hechos de violencia que recibe la comunidad gay: "Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad, y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad", expresó.

Además, a través de su cuenta de Instagram, la cantante dejó un mensaje referido al Día del Orgullo, acompañado por una serie de fotos del show que dio en Madrid, y hablando nuevamente sobre su sexualidad hacia sus seguidores.

"Soy eso que tiene sentido cuando nos miramos entre nosotros. Entre los sensibles y amorosos. Estre inconformistas y verdaderos. Entre mostras y entre familia. Soy todo eso que se entiende a través de la empatía y el sentido de unión, de comunidad", escribió, cosechando miles de likes y elogios en apenas unas horas.