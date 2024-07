La AFA celebró la cuarta copa al ritmo del comandante Fort

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebró la cuarta copa al ritmo del comandante y rey de Miami, Ricardo Fort. Lo publicó en su cuenta de Instagram, que posee más de 14 millones de seguidores.

La publicación en menos de una hora alcanzó los 258.592 likes y 4.294 comentarios. "Ahora ponte a jugar", es un éxito en las redes sociales porque utilizó una canción de Pitbull (43), que fue popularizada en el país por Ricardo Fort en el programa de Marcelo Tinelli (64).

La canción I Know You Want Me (Calle Ocho), también conocida como One Two Three Four es uno de los éxitos más reconocidos del rapero estadounidense. La canción es una mezcla de varios estilos musicales, incluyendo el reguetón, el hip hop y la música dance.

El tema musical ayudó a consolidar a Pitbull como una figura prominente en la música pop y dance. Se convirtió en un himno de fiesta en muchos lugares y ayudó al artista a ganar reconocimiento global.