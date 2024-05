Esta es la teoría sobre Shakira y su pacto Satánico

La cantante colombiana Shakira (47), siempre ha estado en el centro de atención por su música y su vida personal. Sin embargo, una nueva teoría en redes sociales ha levantado revuelo al sugerir que la artista podría estar poseída debido a un pacto con el diablo.

Todo comenzó con usuarios de redes sociales que insinúan que Shakira por sus actitudes a lo largo de los años podrían deberse a un pacto secreto con fuerzas oscuras.

Las actuaciones de Shakira serían ejemplos suficientes de un ritual de dominación mundial. Según esta teoría, la presentación de la canción Loba simboliza su transformación y posesión.

Fuente: X @shakira

Además en la canción Te Felicito, Shakira se presenta como un robot, reflejando una lucha entre el hombre, la máquina y el espíritu y se menciona que el uso del fuego en sus actuaciones es un intento de hechizar a la audiencia.

Durante la interpretación de Objection, cuando Shakira dice "away from here" (fuera de aquí), se cree que está intentando liberar sus demonios, aunque sin éxito debido al pacto realizado en 1999.

La teoría concluye con una reflexión sobre la dualidad de la imagen de Shakira. es un ángel o demonio que ansía siempre tener más poder, dominar a las masas y también dejar un mensaje oscuro para todos aquellos que la sigan.

Fuente: X @shakira

Los fans defienden a Shakira, y aseguran que su talento y éxito son fruto de su trabajo y dedicación. Otros, encuentran entretenida la idea de un pacto oscuro, aunque la mayoría lo toma con humor y escepticismo.