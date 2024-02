"Nos preocupa la situación económica del país y su impacto en las finanzas del municipio"

La intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, expresó con énfasis que la situación de su departamento, la provincia y el país es muy "preocupante", apuntando al presidente Javier Milei de "maleducado en su trato con la gente" y las instituciones de la Nación.

Sobre la Vendimia y el Desayuno Real, manifestó: "Nos preocupa la situación económica del país, en su impacto en las finanzas del municipio y eso en los servicios que tenemos que prestar y en las obligaciones que tenemos que cumplir como Estado municipal. Pero más me preocupa la gente como la está pasando mal. Hay una situación de mucha angustia, en todos los argentinos en particularmente los santarosinos de no poder planificar nada de no saber si esto mañana te va a alcanzar, si va a salir más caro, si te va a aumentar los servicios, o el alquiler, o el combustible, o el transporte, cómo vamos a vivir esta situación de incertidumbre y angustia".

"Por lo que me genera una vendimia un poquito triste, porque la verdad que podemos estar acá y entender y yo siempre intento fortalecer y apostar por la cultura y también los trabajadores de la cultura, pero creo que a la vez no tenemos que olvidarnos de que se está pasando y se está sufriendo una situación complicada, que siempre espero que se solucione rápido no pareciera que tenga una pronta solución".

Además, "vemos a un presidente que primero me parece una persona maleducada, hay que decirlo, no, no sé cómo explicarlo sin yo quedar como una persona de mala educación, pero sí creo que su manera de dirigirse de tratar a las personas a los que piensan distinto al Congreso a la oposición. Siento que no es lo que esperábamos y también en realidad la decepción a quienes creyeron que esto iba a ser diferente porque hay que entender hacer nuestra autocrítica, la gente no la estaba pasando bien".

Un cambio, pero nunca creo que haya elegido un cambio para en tres meses estar peor, sino que todos tienen expectativas estar mejor, así que ojalá que esto se puedan caminar: "Disfruto mucho la Vendimia, la verdad que creo que es parte de nuestro ser mendocino y encontrarme con reinas de mandato cumplido poder conversar también y hacer intercambio con todas las reinas departamentales que hoy están participando en esta Vendimia, me genera mucha alegría poder compartir como te digo con ella esa ese intercambio de experiencias y también el seguir fortaleciendo la Vendimia".

"Sin duda un lugar de la mujer en Mendoza que hay que modernizar que habrá que mejorar que acomodar, pero también fortalecer cuidar porque es nuestra esencia, quién en Mendoza no sabe desde muy chiquito que viene la Vendimia, que viene el carro, que viene la Vía Blanca la fiesta creo que lo disfrutamos mucho, así que compartiendo este evento que además hace nueve años ya forma parte del calendario de Vendimia", cerró.