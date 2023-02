Morena González Reggio sueña con llevar la corona nacional a Lavalle

Morena González Reggio fue coronada reina de la Vendimia de Lavalle en la celebración departamental Relatos de mi tierra, que ella describió durante una entrevista con el programa Metaverso, de Ciudadano News, como “una fiesta maravillosa en la que 170 artistas lavallinos pudieron lucirse en el escenario”.

La joven tiene 19 años y es una apasionada de Vendimia, lo que reveló cuando contó que “de chica jugaba a las reinas, a tener mis propios atributos hechos por mí. Iba a los eventos vendimiales con mi familia porque podía sacarme una foto con todas las candidatas, veía la fiesta y contaba los votos”.

Y expresó que a diferencia de lo que hacía en su infancia, vivir ahora Vendimia desde adentro es “totalmente distinto”. “Recibo de la gente el cariño que yo antes les daba a las reinas, el cariño de las infancias, la alegría de verte, poder abrazarte, es algo muy lindo”, consideró.

No obstante, para la soberana, Vendimia va más allá de ser la época de cosecha en Mendoza. “Es una festividad tradicional que forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, es la celebración del trabajo de todos los que día a día luchan para cosechar sus frutos pese a las adversidades por las inclemencias climáticas”, opinó.

La soberana lavallina, de 19 años, quiere potenciar un turismo con inclusión

Y agregó muy convencida que “es celebrar el trabajo, la esperanza renovada de cada mañana. Los verdaderos protagonistas de la vendimia son los productores”.

Pero a su vez tiene su costado social, y como es tradición cada reina debe presentar un proyecto para desarrollar en su comunidad. En ese sentido, Morena planea trabajar con el turismo con identidad, a través de las comunidades huarpes y con inclusión. “En Lavalle tenemos muchas actividades en cuanto al turismo, la gastronomía típica y artesanías al telar y me gustaría que este turismo sea más inclusivo con las personas con discapacidad”, dijo, y ejemplificó: “Poder ir a disfrutar de una gastronomía típica al departamento y que quien tenga una discapacidad visual pueda leer la carta en formato audio o en Braille. Y la identidad la darían todas estas comunidades huarpes”.

La candidata lavallina sueña con llegar a ser reina nacional de la Vendimia, principalmente porque “hace 53 años que no viaja la corona nacional al departamento”, expresó.

A su vez reflexionó sobre cómo le gustaría que la recuerden luego de cumplir con su mandato: “Me gustaría dejar una huella en el departamento, en la provincia, que me recuerden por lo que soy como persona, humilde, con un corazón abierto siempre ayudando a quien lo necesite, una persona activa que le gusta trabajar y acompañar”.

Morena detalló que cursa el segundo año de la carrera de Abogacía en la UNCuyo explicando que: “El derecho siempre me llamó la atención desde chiquita. Me considero de carácter muy fuerte, lo que va de la mano con la carrera, y el día de mañana me gustaría desempeñarme en la rama de lo civil”.

Fue electa en la fiesta Relatos de mi tierra

Por último, invitó a mendocinos y turistas a “que participen en tiempo de Vendimia, que nos acompañen”, e incitó a “aquellas mujeres que quieren y no se animan, a que no dejen de soñar y se animen –porque los sueños se cumplen– y que no pierdan las esperanzas”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda.