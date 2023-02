Ingrid Holzbach: “Para mí, Vendimia es un sueño cumplido”

“Estoy cumpliendo un sueño”, comenzó diciendo Ingrid Holzbach, recientemente electa reina de la Vendimia de Malargüe, en diálogo con Ciudadano News.

La joven, de 24 años, representó a Río Barrancas y obtuvo un enorme caudal de votos en la noche de su elección.

Ingrid, que es odontóloga, visiblemente emocionada señaló que recordará siempre Vendimia de un origen infinito, la fiesta en la que fue coronada. “Fue una noche hermosa, una puesta en escena increíble”, recordó la simpática soberana, y confesó: “Esa noche la pasé llorando, tenía las emociones a flor de piel”.

Su papá es oriundo de Misiones y su mamá de Chaco, e Ingrid llegó a Malargüe con apenas 6 meses de vida, motivo por el cual se considera “malargüina totalmente”. Su madre fue quien más le inculcó el espíritu vendimial, y la reina 2023 lo cuenta así: “Siempre veía la Vendimia en la tele, siempre me emocionaba, y mi mamá me decía ‘imaginate vos cuando seas reina’. Me lo decía de chiquitita y ahora me emociona mucho”.

“Veía a las chicas siempre tan hermosas, ese evento tan imponente en el Teatro Griego... Era una locura verlo por la tele y hoy lo estoy viviendo yo. Es increíble, es un sueño hecho realidad porque, en serio, lo vengo deseando muchísimo”, aseguró.

“Siempre quise ser representante de Malargüe, reina departamental, y los malargüinos me hicieron cumplir ese sueño”, expresó, y luego cerró el tema diciendo que “es muy grande la responsabilidad y lo llevo con muchísimo orgullo y con una felicidad inmensa”.

Acerca del aporte que quiere hacer a su “querido Malargüe”, señaló: “Estoy creando un proyecto que lo tengo algo encaminado. Es hacer charlas de promoción y prevención de salud bucal en las escuelas primarias y hacer más hincapié en las rurales, ya que allí van los chicos que tienen menos llegada a la salud. Quiero ir inculcándoles desde chiquititos la importancia de esos hábitos”.

Ya en tono de embajadora, la reina electa sostuvo que su departamento “tiene millones de atractivos turísticos, como el (observatorio de rayos cósmicos) Pierre Auger, al que vienen muchísimos turistas extranjeros. También tenemos turismo arqueológico para ver huellas de dinosaurios y huesos encontrados, y nuestros magníficos Castillos de Pincheira, que son imponentes. Además, el centro de esquí Las Leñas y nuestra gastronomía, nuestros chivitos, que son una delicia”.

Ingrid contó que del mundo de la vitivinicultura lo que más le interesa es “el tema de nuestros cosechadores, el trabajo que hacen, porque es increíble todo lo que se labura. Es muy sacrificado su trabajo, como también lo es el que hacen nuestros crianceros en Malargüe. Tenemos que honrar y valorar eso porque sin ellos no tendríamos esta Fiesta”.

La soberana sureña se declara fanática del Malbec y también de sus redes sociales. “Les doy muchísima importancia, uso mucho Instagram y Twitter, al que uso más para informarme. A Facebook lo empecé a usar otra vez porque lo tenía muy olvidado”, comenta.

Otras de las cosas de las que disfruta en su tiempo libre son las series y comenta que ahora está viendo The Last of Us, “una serie que está muy buena y la recomiendo”.

Retomando Vendimia, dijo que le gustaría que “la gente se dé cuenta que no solo somos una cara bonita, sino que también tenemos proyectos detrás, y que, además, podemos empoderar a la mujer”.

Cuando fue consultada acerca de cómo le gustaría ser recordada, con total sinceridad y fuera de todo protocolo dijo: “Como la odontóloga graciosa que fue reina”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda