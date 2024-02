Brunela Puga: “Estamos ilusionados con la corona nacional, vamos por más”

Sobre su cabeza pesa la corona y sobre sus hombros dos lindas responsabilidades y metas. Brunela Puga, nueva reina de la Vendimia de Maipú representó al distrito de Fray Luis Beltrán, que nunca había coronado a una soberna departamental.

La joven reina habló con el programa Metaverso de Ciudadano News y contó sus sensaciones, ya desde la convivencia Real.

Visiblemente emocionada, la recientemente electa comentó “es a primera coronación departamental para mi distrito, muy emocionante, veníamos con una ilusión enorme. Luego sostuvo “se nos dio y estamos todos muy contentos, la comunidad de Fray Luis Beltrán está a full, re feliz”.

La joven reina es la menor de dos hermanos y viene de una familia tipo, en la charla radial dijo “tengo 20 años, estudio licenciatura en obstetricia, una carrera muy íntima, personal, abre un montón de puertas, te abre la mente.”

Luego Brunela confesó “me identifico mucho con mi carrera. Estudio en la Universidad del Aconcagua”. Consultada por el viaje que tiene que hacer todos los días para seguir su vocación, respondió con simpleza “vale la pena”.

Retomando Vendimia, la representante de Maipú contó como fue su camino hasta la coronación “es algo que salió inesperadamente porque lo veía como muy lejano”. Luego “llegaron las inscripciones, me inscribí y ahí lo conté a mi familia y a todos, fue más como sorpresa y se fueron dando las cosas. Estamos viviendo un sueño”.

Sobre lo que significa para ella representar a los maipucinos sostuvo “es muy lindo, porque es el departamento que me vio crecer, conocerlo a fondo es muy lindo, hemos recorrido un montón con las capacitaciones, se va conociendo día a día, aprendiendo, muy feliz, contenta, es increíble”. Finalizando cada frase con una sonrisa.

De su proyecto de vendimia anticipo que “se llama Unión por la diversión, y consiste en brindar talleres de psicología para los merenderos”. Después argumentó que consta “de diversas actividades, siempre en formato de juegos para poder reforzar el trabajo en equipo, la conexión y el compañerismo entre los niños”

A la hora de hablar de expectativas, con total espantosidad, y sin querer, emuló a miles de argentinos en épocas del Mundial “Es un sueño, ahora estamos todos ilusionados con la corona nacional, vamos por más”. También dijo “el apoyo de la gente es muy lindo, fundamental.

Como fue la última en resultar electa, Brunela ya se encuentra en la convivencia real, sobre este tema contó su experiencia con las otras reinas “son todas muy compañeras, me he integrado muy bien, porque varias ya se venían conociendo porque salieron electas antes que yo, pero todas me estaban esperando, la estoy pasando muy bien”

A la hora de dejar un mensaje final para la ciudadanía, la soberana dijo “Principalmente agradecer a nuestro intendente Matías Stevanato, por hacer posible la inauguración del nuevo teatro griego de Maipú, agradecer a mi familia por el apoyo que me han brindado, a la comisión de reinas Coremai que me acompaña permanentemente”.

Brunela resulto electa en la celebración “Teatro de Sueños” que se llevó a cabo en lo que significo el estreno del teatro griego ubicado en el Parque Metropolitano ante más de 20.000 personas. Como virreina fue elegida, la representante de Luzuriaga, Karen Tobar