Ana Laura Verde: “Lo que más aprecio de este año es el cariño de la gente”

Los últimos días la encuentran con sensaciones encontradas. Algunas recorrer sus fibras más íntimas. Por un lado, según ella misma cuenta en el programa Metaverso de Ciudadano News, “esta a full” con apretada agenda. Por otro lado, confiesa que lagrimea en cada celebración.

Ana Laura Verde, actual Reina Nacional de la Vendimia 2023 se encuentra a días de entregar los atributos y analizó su año. Dice “He estado yendo a muchas fiestas departamentales y no hay una en la que no se me haya caído una lagrima de nostalgia, pensando en el poco tiempo que falta para terminar mi reinado”.

A la hora de analizar su año dijo “He podido hacer varias cosas, de no quedarme quieta” luego sostuvo que “pude cumplir mi proyecto, viajar, hemos andado con Gemina (Navarro-Virreina nacional), la verdad hemos pasado un lindo año.

Sobre el proyecto que presentó, señaló “mi idea constaba de dos partes, una era conseguir maquinaria para un grupo de elaboradores de vino casero de La Paz. Mientras que la otra consistía en “dar capacitaciones referidas al mundo del vino”.

“Capacitaciones pude dar, como elaborar vino casero, también di degustaciones de vinos blancos y tintos, en La Paz y en Ciudad de Mendoza, donde mucha gente se inscribió y estuvo muy bueno” comentó feliz la reina.

Luego con un dejo de tristeza en su voz, contó que “la parte de las maquinarias quedó algo pendiente, no había presupuesto para ello, entonces quedó inconcluso”.

Consultada por si la falta de presupuesto tuvo que ver con venir de un departamento cuyo intendente no es oficialista, evitó polémicas y sostuvo que “la verdad, desconozco. Creo que la crisis económica la esta atravesando todo el país”.

Por otra parte, Ana Laura, aprovechó para destacar que “durante todo el año se sintió muy apoyada de parte de mi departamento. Estoy muy agradecida con ellos, porque cuando no ha estado presente la provincia, ellos lo han estado y siempre me han ayudado en todo”. A buen entendedor…

Sobre el saldo que le deja su reinado contestó “me llevo una linda amistad con Gemina, eso sin dudas. Lo que más aprecio de este año es el cariño interminable de la gente, eso es lo primordial, sino fuera por eso las cosas serían muy diferentes”.

Antes de finalizar la charla, se le recordó la entrevista que se le realizó cuando aún era candidata al cetro nacional y que pasó con sus estudios (cursaba enología), a lo que la paceña respondió “en ese momento no me imaginaba que iba a ser reina nacional y tener que frenar un año la carrera”.

“Quise enfocarme 100% en este reinado que es una oportunidad única en la vida, este año volveré a cursar me quedan 2 para terminar”. También conto que “con mi familia ya hemos empezado la bodeguita en La Paz”.

A modo de primicia dijo que “la semana que viene, elaboramos nuestro primer vino en la bodeguita, que luego va a estar a la venta”.

En su mensaje final pidió “que acompañemos a todas nuestras reinas, salga quien salga, todas son merecedoras de la corona, lo digo desde mi experiencia”.