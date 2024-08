La IA de WhatsApp: ¡Ojo! Jamás le preguntes esto

Desde la introducción de la nueva función Meta IA en la mensajería instantánea WhatsApp, muchos usuarios se han visto sorprendidos, ante esta herramienta diseñada para ayudar con diversas consultas y hasta útil para generar imágenes.

Pero Meta IA muestra ciertas limitaciones y restricciones, en parte debido a las políticas de seguridad de Meta y la protección de datos personales, lo que hace que no responda a todas las preguntas que se le formulen, aunque se hagan con insistencia. Por ello, es necesario conocer los parámetros de las preguntas que podemos hacer, y saber cuales no se deben formular.

Por un lado está la Información personal, ya que Meta IA no puede proporcionar datos confidenciales de otros usuarios, como sus números de teléfono, direcciones u otra información de este tipo, restricción que aplica tanto para personas vivas como fallecidas.

Además, tampoco se le puede solicitar que genere contenido explícito, violento, discriminatorio o inapropiado. Esta prohibición abarca texto, imágenes y cualquier otro tipo de contenido que la herramienta considere ofensivo o dañino.

La nueva función de WhatsApp con inteligencia artificial.

Otra de las restricciones con que está programada esta inteligencia es con la de brindar asesoramiento profesional, y Meta IA no está programada para ofrecer consejos en áreas de incumbencia de profesionales, como medicina, derecho o contabilidad.

Otra de las específicas en este campo, frente a una tendencia que ha proliferado en otras fuentes de IA, es la de brindar apoyo psicológico, casos en que la recomendación permanente y necesaria es de buscar la ayuda de un profesional calificado.

La información en tiempo real también está fuera del acceso de Meta IA, lo que hace que no pueda proporcionar noticias o datos actualizados, y si se tiene en cuenta que su programación se hizo entre 2022 y 2023, eso deja en claro que no hay nada demasiado actual en sus menús. Tampoco es útil para tareas de cálculo complejas, no está diseñada para realizar operaciones matemáticas complicadas o simulaciones. Puede ayudar con cálculos básicos, pero para tareas más complejas se recomienda utilizar herramientas especializadas.

Si bien puede generar textos, poesías, letras para canciones basadas en patrones y estilos existentes, carece de la creatividad necesaria para producir contenido original por lo que no es apta para pedirle que cree de acuerdo a bases literarias o artísticas.

En síntesis, cuestiones muy específicas o técnicas quedan fuera del alcance de Meta IA, por lo que remitirá a consultas a sitios especializados, sin evacuar las dudas del usuario.