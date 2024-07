De Twitter a X, 18 años de historia de la red social más querida por los argentinos

Este 15 de julio de 2024, conmemoramos el 18º aniversario del lanzamiento de una de las plataformas más influyentes de la era digital: X, anteriormente conocida como Twitter.

Con más de 300 millones de cuentas activas, su impacto en la sociedad es innegable y ha evolucionado significativamente desde sus humildes comienzos.

La historia de X comienza el 15 de julio del 2006 en California, Estados Unidos, cuando Jack Dorsey y Noah Glass lanzaron lo que originalmente se llamó Twttr. El nombre era una onomatopeya que evocaba el sonido del trino de un pájaro, reflejando la idea de mensajes cortos y rápidos.

El primer tweet, publicado por Dorsey el 21 de marzo de 2006, decía simplemente: "Just setting up my twttr". Desde entonces, la plataforma ha pasado por una serie de transformaciones y mejoras que han ampliado sus capacidades y su alcance.

Fotos de stock gratuitas de escritorio, icono, inalámbrico

En sus primeros días, la plataforma se caracterizaba por la limitación de 140 caracteres por mensaje, una restricción que fue inicialmente criticada, pero que también fomentó la creatividad y la concisión.

Con el tiempo, esta restricción se amplió a 280 caracteres, permitiendo una mayor expresión sin perder la esencia de brevedad que definía a Twitter. Otro cambio significativo fue la adopción del hashtag en agosto de 2007, una herramienta inventada por los usuarios para categorizar y seguir conversaciones sobre temas específicos, que rápidamente se convirtió en una característica central de la plataforma.

A lo largo de los años, X ha demostrado ser una herramienta poderosa para el activismo, la política, el entretenimiento y la comunicación en general. Ha permitido a personas de todo el mundo compartir sus pensamientos y opiniones de manera instantánea, y ha sido instrumental en la organización de movimientos sociales y la difusión de información en tiempo real.

Fotos de stock gratuitas de escritorio, icono, inalámbrico

La compra de Twitter por parte de Elon Musk (53), en el 2022 por US$44.000 millones, marcó un nuevo capítulo en la historia de la plataforma. Musk, conocido por su visión audaz y a veces controvertida, afirmó que su objetivo era garantizar la libertad de expresión. Bajo su liderazgo, la plataforma fue renombrada como X, una decisión que generó debates y críticas, pero que también simbolizó un nuevo comienzo y una visión renovada para la red social.

La plataforma ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y a las demandas de sus usuarios, manteniendo su posición como una de las redes sociales más influyentes del mundo. Su capacidad para reinventarse y seguir siendo relevante es un testimonio de su importancia en nuestras vidas cotidianas.