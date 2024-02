En un contexto marcado por la rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA) en diversas industrias, la adquisición de competencias digitales se convierte en una necesidad imperante tanto para profesionales establecidos como para estudiantes en formación. Según expertos consultados, la creciente influencia de la IA, especialmente en su vertiente generativa, subraya la importancia de ciertas aptitudes para una inserción exitosa en el mundo laboral del futuro.

Las habilidades digitales, definidas como el conjunto de conocimientos necesarios para operar en entornos empresariales digitalizados, están en constante demanda. Según la periodista Nelly Toche, estas competencias transversales plantean un desafío educativo urgente para formar profesionales a lo largo de sus carreras, adaptándose a las necesidades actuales del mercado laboral.

Un informe de la consultora McKinsey & Company proyecta que para el 2030, uno de cada 16 empleados deberá cambiar de ocupación, afectando a más de 100 millones de trabajadores en varios países. Este cambio refleja la necesidad de adaptarse a un panorama laboral en constante evolución, donde las habilidades digitales son cada vez más valoradas por los empleadores.

Las instituciones educativas y organizaciones respondieron a esta demanda con la creación de programas diseñados para cultivar estas competencias en estudiantes y profesionales. La UNESCO también aboga por esfuerzos continuos para desarrollar esquemas educativos que aborden las demandas de la IA, fomentando la colaboración entre la industria y el sector educativo.

El informe de la Unesco Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development destaca la importancia de capacitar tanto a docentes como a desarrolladores de tecnología para garantizar una integración efectiva de la IA en entornos educativos y laborales.

Si bien las habilidades del siglo XXI, como la creatividad y la resolución de problemas, siguen siendo esenciales, las competencias digitales han adquirido un nuevo nivel de relevancia. Según un informe conjunto de la UNESCO y la UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training, el 82% de los empleos que requieren habilidades medias ya demandan competencias digitales.

La Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) Continuing Education identifica las habilidades digitales mínimas necesarias para roles de nivel inicial, que incluyen desde comunicación por correo electrónico hasta la gestión de documentos digitales y la utilización de herramientas de colaboración en la nube.

Otras claves serán:

Agregar valor más allá de lo que pueden realizar los sistemas automatizados y las máquinas inteligentes.

Operar en un entorno digital.

Adaptarse constantemente a nuevas formas de trabajar y nuevas ocupaciones.

Manejo de información sensible en ecosistemas virtuales

Uso seguro de herramientas de colaboración basadas en la nube como Google Drive, DropBox y Microsoft Teams

Creación y gestión de hojas de cálculo y documentos digitales

Gestión básica de dispositivos, como conectarse a Internet o instalar actualizaciones de software

Compartir la pantalla durante una videollamada

Utilizar calendarios en línea y administrar eficientemente diversas agendas

La periodista Laura Ascione destaca la importancia de la alfabetización digital, la educación en programación y la ciberseguridad en la formación de ciudadanos digitales responsables. También resalta la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la tecnología para reducir la brecha digital y promover la inclusión.