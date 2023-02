Actividades que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial

El crecimiento y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) también supone una reconfiguración del mundo laboral. Y de hecho puede afectar especialmente a tres actividades.

Se cree que la Inteligencia Artificial, llegó para reemplazar o hacer desaparecer, de forma paulatina, varios de los trabajos tal cual los conocemos. Contadores, asistentes financieros, agentes de viejas y diseñadores son algunos de los que verían afectados sus actividades.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Alejandro José, experto en Marketing digital, indicó: “S son un montón de actividades. Pero está bueno separar lo que es tecnología de la IA", reconoció.

Y explicó: "Si ibas a un banco a Inglaterra hace 10 años, no ibas a encontrar a nadie en la sucursal, no hay empleado, está lleno de máquinas de autogestión. Yo decía que esto era imposible de ponerlo en Argentina, o cuando pasara acá esto iba a caducar, iba a cambiar todo el espectro laboral, o sea hay mucha tecnología en muchos países en donde quizás en el país todavía no lo hemos visto, pero donde la mano de obra pasa a reutilizarse en otra cosa, y ahí viene lo que considero un problema en la educación nuestra porque no nos están preparando, no está preparada la educación para el mundo de hoy. Y ahí viene la inteligencia artificial que viene a dar un coletazo fuerte en un montón de profesiones".

Ente las actividades que se pueden sentir amenazadas se encuentra, "como un agente de viajes, el agente de viajes hace rato que viene, las típicas agencias de viajes son cada vez menos, porque hoy entras a cualquier plataforma y compras un paquete, pasaje, hotel, es más, el mismo Google Maps te da las recomendaciones para armarlo. Hasta te dice si querés pagar taxi o un uber", indicó y dijo que "es una profesión que tiende a desaparecer".

Además del "contador, si Afip se pusiera las pilas no necesitaríamos estar presentando, un contador para presentar, cuando ya tienen todo rastreado, está todo automatizado. Esto pasa en todos los países, solo que en Argentina venimos con un retraso importantísimo".

También el "asesor financiero, el tema del agente de bolsa, hay un montón de profesiones que están sistematizadas y que la inteligencia artificial te está diciendo en qué invertir y en qué no invertir, cuándo salir y cuándo no, esto se vio con cripto".

Por otra parte, “a nivel artístico quizás es donde se genera un debate. Yo en mi agencia tengo a un equipo de diseño gráfico y uno de redacción. El equipo de redacción cuando surge todo esto del ChatGpt, veo como funciona y me puse a probar y algunas plataformas que le daban un poco más de inteligencia al ChatGtp, y la verdad que hice casi 50 artículos en 15 minutos, cuando un recurso, una persona en 1 mes te hace 200 por mes, ahí dije, una plataforma que vale por 40 dólares por mes puede reemplazar un montón de recursos".

Pero hay una realidad, y es que "el ChatGpt no te va a dar, no tiene la capacidad de interpretación de lo que sucede entre el cliente de la agencia y el cliente de mi cliente. Cuando nos ponemos a relatar sobre por ejemplo bondades que tiene el producto que vende mi cliente, en realidad nosotros lo ponemos desde una óptica muy personalizada, y empezamos a escribir para que haya una cuestión empática y persuasiva, eso la herramienta no te lo da. Para el redactor sí funciona como una herramienta, para acelerar un montón de procesos".

“La realidad es que la IA va a terminar reemplazando un montón de trabajos rutinarios, pero no la inteligencia artificial, los robots son los que van a estar tomando tareas rutinarias, desde logística hasta trabajos pesados", reconoció.

Para cerrar indicó que “la humanidad se debe plantear cómo debemos, porque habrá un montón de gente que se va a quedar sin trabajo y hay que pensar en una renta universal para esa gente que no va a tener opción de volver a trabajar", concluyó.