“Yo les diría a los interesados que huyan de los créditos UVA, son una trampa”

El Banco Hipotecario lanzó dos líneas de crédito hipotecario UVA por hasta 250 millones de pesos (unos 250.000 dólares) a treinta años, a las que se podrá acceder 100% vía digital.

El anuncio del lanzamiento, al que se sumarían otras entidades financieras, sorprendió por el pasado y la muy mala fama que tienen estos créditos que se actualizan por inflación y que ha despertado el rechazo de miles de familias que los tomaron en el 2017 y el 2018.

Paola Gutiérrez, referente nacional del Colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados, conversó con el programa Sin Verso, Ciudadano.News, en el que se refirió a esta nueva etapa de los UVA y su historia personal con estos polémicos préstamos.

“La historia se repite, estando (Federico) Sturzenegger, (Luis) Caputo y toda es manga de delincuentes en este Gobierno, a mí no me sorprende que quieran relanzar los créditos UVA”, disparó Paola.

-¿Cómo podría volver a confiar un argentino en los créditos UVA?

-A través de la publicidad engañosa que va a hacer el Gobierno junto con los bancos, veía lo del Banco Hipotecario que decía que la cuota no va a superar nunca el 25% de tu sueldo, eso es mentira porque es la misma publicidad que hizo (Mauricio) Macri con los bancos en el 2017. Había un video del Banco Central que decía que la cuota nunca iba a superar el 25% de los ingresos, nosotros lo tenemos certificado ante escribano público porque ha servido de prueba en varias causas judiciales. Yo le diría a la gente que no los tome, no queremos sumar más hipotecarios UVA más al colectivo, que huyan de los créditos UVA, son una trampa.

-El Gobierno de entonces los promocionó mucho…

-Cuando Macri lanzó estos créditos se había votado en el Congreso Nacional el presupuesto que decía que la inflación iba a ser de 10%, más o menos 2%, para el 2018 y de un dígito para el 2019. Nunca fue menos de 40%, para este año se espera una inflación del 150%. Tener una tasa indexada por inflación, es una locura. Si la gente se mete es porque no entiende el sistema. El Gobierno anterior lanzó en una línea de créditos hipotecarios con la fórmula Casa Propia, que es la que venimos pidiendo desde el colectivo, o sea, puede haber créditos indexados, si no sería imposible poder acceder, pero puede ser más amigable, porque toma el índice de salario y la inflación. Lo que entendemos con estos créditos es que no puede haber una sola fórmula, porque tiene que variar, este Gobierno está bajando la inflación, supuestamente, porque eso no se ve reflejado en las góndolas ni los precios, pero también te está licuando el salario. Entonces, no te da la ecuación. Por todo esto, desde mi humilde lugar y del que vengo reclamando una solución desde el 2018, le digo a la gente que no se meta. Hoy tenés familias que tienen dos ingresos y uno de los ingresos es solo para pagar el crédito UVA.

-Contanos un poco de tu historia con el crédito UVA.

-Yo entré en el UVA con 48 años, era la última oportunidad que tenía después de haberme anotado en distintos planes sociales para conseguir una vivienda. Empecé pagando 9.800 pesos, en diciembre del 2017, y la cuota del mes que viene es de 395 mil pesos… pedí dos millones y debo más de 65 millones. En diciembre del año pasado yo podía cancelarlo con 45 mil dólares, hoy necesito 70 mil. Estamos en el peor de los escenarios porque hay inflación y salarios a la baja.

-Hoy, con el tiempo, ¿asumís una parte de responsabilidad de haber asumido un crédito indexado por inflación?

-Sí y no. Sí porque yo sabía que era atado a la inflación, cuando firmé cerré los ojos y dije ‘bueno, es ahora o nunca’. Y no porque no había otra línea de crédito, no había opción. Yo me acuesto y me levanto pensado en el crédito hipotecario. Quiero decirle a las familias que quieran ser hipotecadas que no se metan en el UVA, es un error, se los va a llevar puestos.