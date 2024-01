Vacunación y prevención: claves para enfrentar el aumento de casos de COVID-19

Durante la primera semana de enero, el promedio diario de casos de COVID-19 reportados a nivel nacional fue de 268. Sin embargo, la semana pasada, este número aumentó a 472, impulsado principalmente por la propagación de la subvariante JN1, la cual está generando una ola a nivel mundial.

Aunque los expertos aseguran que la situación no debe generar alarma, enfatizan la importancia de fortalecer los programas de vacunación y de implementar medidas preventivas, como mejorar la ventilación, para hacer frente a esta tendencia ascendente.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud habló sobre el crecimiento de casos por COVID-19.

Con respecto a la situación en la provincia de Mendoza, la doctora indicó: "El COVID-19 es un virus más dentro de los virus respiratorios, tiene algunas características especiales, tuvimos una gran pandemia que pudimos controlar. Gracias a las vacunas, que son un elemento fundamental en la salud pública, por eso es importante mantener los calendarios al día a nivel nacional".

Y agregó: "Se está viendo hace unas tres o cuatro semanas un aumento de casos en Mendoza, las dos primeras semanas de enero hemos tenido 65 casos, en realidad ha habido un aumento de la positividad de Covid, pero no son una cantidad de casos alarmantes, ese aumento es mucho más de lo que podría haberse presentado en enero del 23", reconoció.

Además, expresó que como es sabido, "hay distintas variantes y el virus va mutando, entonces es importante que se4 mantengan los esquemas de vacunación, ya que algunas son más contagiosas que otras".

En la Argentina, "sigue predominando la cepa Omicrón y hay una cepa nueva que es la NJ1 que es la que está circulando en el hemisferio Norte que causa preocupación en Reino Unido y en los países europeos" y si bien en la provincia cuyana "no la hemos encontrado, pero sí, en Argentina ha habido seis casos de estas cepas".

Flaschi recordó que "la vacunación es gratuita y se puede vacunar a niños a partir de los seis meses de vida. Es anual, o sea, no importa, cuántas dosis uno se haya dado, si tiene menos de 50 años debe recibir una dosis anual, si tiene más de 50 años debe recibir dos dosis, una cada seis meses o si tiene algún factor de riesgo para Covid, como por ejemplo, si tiene diabetes, hipertensión, inmunosupresión debe recibir dos dosis como los mayores de 50".

Además, es "muy importante que el personal de salud también esté vacunado correctamente porque si hubiera un aumento de casos, nosotros siempre tenemos que proteger a las fuerzas Sanitas".

Con respecto al uso de barbijos, indicó que "recomendamos el uso de barbijo, porque no entiende que allí se concentran las personas que enfermas y es individual. Si uno quiere usar el barbijo en otros ámbitos es una decisión personal, pero lo importante es que las personas que están enfermas con alguna enfermedad respiratoria no concurran a trabajar, no vayan a eventos públicos donde se congregue mucha cantidad de gente, los niños no vayan al colegio, o sea que busquen su consulta médica y hagan el aislamiento que corresponde para no contagiar otras personas".

Para cerrar recordó que es importante mantener las medidas que se aprendieron durante la pandemia como "el lavado de manos, no ir a trabajar si uno está enfermo, la utilización del alcohol en gel, el distanciamiento, cuando uno está en un lugar cerrado, mantener una ventilación cruzada y los esquemas de vacunación para estar protegidos", concluyó Falaschi.