La comunidad educativa se movilizó a favor de la educación pública en Mendoza, con la presencia de todos los estratos. Para conocer la perspectiva de los estudiantes, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News) dialogó con Julia Neglia, titular del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, quien contó:

“Fue muy emocionante, nos dio una bocanada de aire dentro de toda la desesperanza que está sintiendo el claustro de estudiantes en estos momentos, sabiendo que no tenemos presupuesto para terminar de cursar ni siquiera este cuatrimestre y poder encontrarnos con tantos compañeros en la calle fue conmovedor, nos llenó de esperanza y de ganas de seguir luchando y ganas de seguir convocándonos porque el momento histórico en el que estamos lo demanda”.

Foto: Daniel Gallardo

La lucha

Neglia aseguró que “las universidades no tienen presupuesto para seguir el cursado, no estamos hablando ni de privilegios ni de lujos, no somos una casta, simplemente queremos que la facultad pueda pagar la luz para que nosotros podamos estar en las aulas. Es algo muy básico lo que estamos pidiendo”.

Al mismo tiempo, Manuela Miranda, secretaria del centro de estudiantes, agregó: “Soy consciente que mi familia es privilegiada, porque soy parte de la generación universitaria de mi familia y entienden que defender esta lucha es clave".

"Siempre están apoyándonos en nuestras casas, dando charlas los domingos familiares incluso. Entienden que la universidad nacional es clave para la formación de todo el país, y como fueron parte la van a seguir defendiendo y apoyan cada paso que doy”.

Paloma Moyano, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas, también se expresó y comentó: “Estamos en una situación de privilegio, creo que si hacemos varios recortes podrían darme una educación privada, pero no es lo que me gusta, no es lo que quiero hacer, la carrera de ciencias políticas no está en una privada y no podés tener la perspectiva que necesitas para ser un buen politólogo y tener un buen análisis político. Soy un fundacionalista de la universidad pública”.

Elegir los gastos

Martina Reyes, coordinadora de la carrera de Comunicación Social, concluyó: “Es muy fuerte lo que está pasando, más allá del contexto macroeconómico que estamos atravesando hoy, no solo nos vemos afectados en la vida cotidiana, sino también en nuestra vida academia, hoy tenemos que elegir entre poder pagar un boleto para poder venir a la universidad o elegir entre comer o sacar fotocopias, la verdad que repercute bastante la crisis económica que estamos viviendo”.

Producción periodística: Daniel Gallardo