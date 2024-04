La Universidad de Salta se suma a la marcha del 23 de abril

Este próximo martes 23 de abril tendrá lugar una marcha nacional en defensa de la educación pública. Varias entidades relacionadas con la educación, junto con colegios y universidades. Y entre estas últimas, la Universidad de Salta, que confirmó su participación en la protesta. Ante esta situación, el programa Sin Verso, por Ciudadano News 91.7, invitó a dialogar a Víctor Notarfrancesco, subsecretario de Comunicación Institucional del Rectorado de esa institución.

El funcionario de la Universidad aclaró, al comienzo de la charla, que "se había realizado un plenario este último martes, donde se defendió un documento que convoca a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional". En esa reunión estuvieron las autoridades nacionales, el secretario de Políticas Universitarias, y el secretario de Educación. "Todos coincidieron en que hay un desfinanciamiento muy fuerte, y particularmente en la Universidad de Salta, donde apenas llegamos a un 50% de los gastos de funcionamiento", comentó.

Víctor Notarfrancesco

El caso de esa universidad es particular, porque cubre un gran territorio: hay una sede en el norte salteño, una en Tartagal, una en Orán, una en Metán, y otra en Los Cobres. "Los gastos de funcionamiento son fundamentales: una factura de luz de diciembre que llegó a los 17 millones de pesos, mientras que la de marzo llegó a los 50 millones. Se hace difícil planificar y prepararse, por más que la Universidad tenga cierto respaldo para enfrentar ciertas contingencias", explicaba el subsecretario de Comunicación universitaria salteño.

La Universidad de Salta tiene actualmente dos institutos de educación media que dependen de ella, además de más de 40.000 estudiantes. Seis facultades están en la capital, y dos sedes que están en proceso de creación. Los docentes superan los 3.000, mientras que el personal no docente está por encima de las 600 personas, algunas de ellas contratadas. Nacida en un principio como una extensión de la Universidad de Tucumán, en este 2024 cumple 52 años de historia.

La mirada actual

El referente de la Universidad salteña, mientras hablaba con Rebeca Miranda y Gabriel Landart, opinó que "hay una situación sin precedente del tratamiento del poder nacional hacia el CONICET y a las universidades nacionales. Hay un ataque muy fuerte hacia todo lo que no es público, se hablaba de un 70% de aumento de presupuesto, cuando eso no es real: fue solo una actualización de los gastos de funcionamientos, que no alcanza a cubrir los meses de inflación", explicó.

Puede decirse que fue esta queja generalizada la que obligó a dejar de lado las diferencias en el plenario. "Había rectores peronistas, radicales, socialistas, y otros de diversas extracciones políticas, pero todos con la clara consigna de defender la educación, la ciencia y el sistema unviersitario", detalló. Con una población universitaria de más de 2 millones y medio de alumnos, Víctor Notarfrancesco se anima a expresar que "un país sin ciencia, sin cultura y sin educación no tiene futuro. Nos tenemos que organizar, porque no vamos a permitir que se cierre ninguna facultad, ninguna sede, y ningún colegio".