Suba del riesgo país: "Llegó el fin de la luna de miel del mercado"

En un momento en que los bonos soberanos en dólares volvieron a caer, y que el riesgo país alcanzó el mayor valor desde el 19 de marzo, con 1.518 puntos, se hace necesario identificar el lugar en que se encuentra parada la Argentina, su contexto económico, y una somera proyección hacia el mediano y lejano plazo. Varios entendidos aseguran que, si bien estamos lejos de los 2 mil puntos básicos que existían anteriormente, todavía nos encontramos en una recesión económica de cuidado.

Riesgo país

Nicolás Aroma es economista, y fue consultado por Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) para conocer en profundidad los pro y las contras del crecimiento paulatino en la economía argentina. "Estamos atravesando minutos claves en la economía argentina, porque el mercado está muy volátil. Hay una mini corrida, no solamente hacia el dólar, sino que también hay una caída muy fuerte de los bonos argentinos. Creo que es el fin de una luna de miel entre el mercado y el Gobierno", comentó.

"No hay una certeza clara de cuál es el rumbo del gobierno. La inflación sigue bajando, pero la recesión no ha mermado, no encuentra un piso claro. El riesgo país, que ha vuelto a crecer, es un indicador de cuál es la credibilidad del gobierno con respecto a si puede o no pagar sus deudas. Mientras más aumenta el riesgo país, más lejana es la posibilidad de que la Argentina pueda financiarse", se lamentó ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del programa.

Cabe recordar que la Argentina había superado los 2.000 puntos básicos del riesgo país, los cuales pudieron descender gracias a un ajuste fiscal fuerte. "Llegamos a los 1.200 puntos, pero ahora volvimos a superar los 1.500 básicos. El tema es que para tener un financiamiento acorde habría que bajar unos 600 puntos más, y así y todo estaríamos lejos. En América Latina, nuestros vecinos tienen un riesgo país que ronda los 500 puntos", explica el economista. "El tema es que cada punto de riesgo país es un punto adicional de tasa de interés que cobraría el mercado en dólares, en el caso de tomar deuda externa", agrega.

Aroma entiende que el Gobierno está transitando horas complicadas. "Estamos transitando horas complicadas, con una recesión económica que fue consecuencia del ajuste fiscal, pero es también esa necesidad de mostrarle al mundo y a los mercados que el ajuste no para, y que la economía haría el sacrificio que tenía que hacer, con tal de mejorar la macro", explica.

Cómo leer el PBI

Una de las preguntas que se le hicieron a Nicolás Aroma fue a cuánto representa el 0,43% del PBI. "Hay que entenderlo en el planteo de que hay otras medidas, también impositivas o fiscales, que tienen un porcentaje y un impacto, y que están incluidas en la Ley de Bases", detalla el entrevistado. "La reducción de bienes pesonales, la baja de la tasa a los bienes personales, todo es más que eso en sí mismo. Entonces, el Gobierno desplaza la posibilidad de actualizarle alguna fórmula a los jubilados, en favor de atraer inversiones futuras a través de la reducción de uno de los impuestos más progresivos que hay en el sistema", comenta.

Jubilados

En palabras del economista, esto no es solamente una cuestión de números: es también algo político. "Pero hay más: hace rato se discute sobre si este ajuste fiscal es sostenible en el tiempo. Actualmente, el impuesto que sostiene al superávit es el impuesto país, que es básicamente por tener el cepo y la devaluación. Y además, ese impuesto país no se coparticipa a las provincias: el sacrificio lo hacen solamente los gobiernos del Interior", finaliza.