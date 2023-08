Sorpresa: apareció un lobo marino en las veredas de Río Gallegos

Una cría de lobo marino fue encontrado caminando por las calles del barrio Belgrano, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Un vecino registró el insólito hecho, y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Fue el personal del Consejo Agrario Provincial quien se hizo presente en la esquina de San Lorenzo y Marcelino Álvarez, de Río Gallegos, para poner a resguardo al animal. Es importante tener en cuenta que la zona, como otras de la Costa Atlántica, está bajo alerta por la proliferación de la gripe aviar, que ya terminó con la vida de varias decenas de ejemplares de lobo marino.

Debido a este motivo, más allá de la sorpresa, la presencia del animal generó también cierto tipo de alarma en la comunidad, ya que la alerta impuesta por las autoridades exige extremar precauciones al momento de encontrar especies silvestres.

Según pudo comentar la Fundación CADECE, que se encarga de la conservación del medio ambiente, es común que este tipo de animales, conocidos en el ambiente científico como Otaria Flavescens, pasen a tierra desde las costas patagónicas.

En este sentido, y dentro del estado de gravedad de la infección por gripe aviar, el organismo recomienda:

-Avisar a las autoridades correspondientes

-Brindar detalles del estado del animal

-No obligarlo a regresar al mar

-No tocarlo ni manipularlo

-Mantener distancia

-Alejar a los perros

-Mantener la calma

-No hacer ruidos fuertes

Para contactos, la Fundación recomienda comunicarse con:

-Consejo Agrario Provincial en Río Gallegos (2966 44-2503) y en Caleta Olivia (297 4856298).

-Prefectura Naval Argentina – Tel. 106.

-Protección CIVIL Caleta Olivia – Tel. 103.