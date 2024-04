Perspectivas del nuevo proyecto fiscal: qué cambios traerá para los monotributistas

El Gobierno presentó un proyecto fiscal a los legisladores y gobernadores que incluye diversas modificaciones al régimen del Monotributo y al impuesto a los Bienes Personales. Estas propuestas necesitan alcanzar un consenso con la oposición para poder avanzar en el Congreso.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Juan Pablo Chiesa, abogado, especialista en Derecho Laboral, explicó: “Tenes dos proyectos hoy en el congreso que empiezan a trabajarse la semana que viene, uno es la Ley de Bases nueva, la segunda ley es la mitad de los 700 artículos, son 280 y pico que habla de temas económicos, lavado de activos, regulación financiera, ganancias, monotributo, y después tenés reforma laboral del radicalismo que entró por el Senado que es un 10% en el capítulo cuarto de la reforma laboral que está en la Corte parado. Toca solo cinco puntos y nada más", explicó.

Y amplió: "El monotributo, este proyecto favorece a la mitad, los favorece a los monotributistas en que elevó la escala para facturación. Qué quiere decir esto, por ejemplo un monotributo de categoría A tiene 6 millones y medio por año. Por mes son 550 mil pesos. O sea por ejemplo el C y el B el 90%. El D puede facturar 1.300.000 por mes".

Entonces, qué va a pasar, "no va a haber más expulsión de monotributo, no te vas a cambiar de letra, por ese lado está bueno, pero cuando tenés que pagar los 20 mil de cada mes, ahí va la contra, por ejemplo, el D va a 165 mil pesos por mes. Es un montón, es el 10% de lo que factura. El A va a pagar 30 mil pesos mensuales, venía pagando 12".

Y continuó: "Los 4 millones, el mayor porcentaje es el D, y no pueden pagar 165 mil pesos por mes, es un montón. Entonces veremos qué pasa con eso porque el monotributo son tres componentes, la jubilación, la obra social y el aporte de AFIP y es mucha plata, después se suma un componente más que si vos tenés obra social y tenés un familiar a cargo, por cada familiar a cargo son 14 mil pesos fáciles. La verdad que se les ha ido la mano con esto", reconoció.

“Este proyecto alienta más a la informalidad hoy, hoy podés facturar tranquilamente que por lo que factura un D no va a llegar al $1.500.000, pero no vas a poder pagar por mes ese pago, eso va a generar a que hagas compras y ventas en negro para que te quede más plata. No están logrando un equilibrio".