Se cumplen 4 años de paridad piso en la UNCuyo

La Universidad decidió, por reformas estatutarias, que la representación de cargos electivos para las autoridades, tanto de la propia universidad como de las diferentes unidades académicas, tengan estricta paridad de género, siendo la primera en adoptar un criterio de este tipo.

Al cumplirse los 4 años de su entrada en vigor, Camila Pessino, de la dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la casa de altos estudios, indicó: “Es un día muy importante porque estamos conmemorando un cuarto aniversario de la reforma estatutaria de la Universidad Nacional de Cuyo, la que nos permite incorporar la paridad piso en la universidad, lo que permite que al menos el 50% de las mujeres formen parte de las listas que después se transforman en representantes una vez electas. Eso es muy importante".

Además, recordó que “de hecho, Ester Sánchez, que es nuestra rectora actual, fue la primera rectora electa después de la reforma del estatuto paridad piso, la segunda mujer rectora en la historia de la Universidad Nacional de Cuyo, que da cuentas claras que la incorporación de la paridad nos permite seguir avanzando en nuestros derechos", mientras que la primera fue María Victoria Gómez de Erice.

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), indicó: “Aprovecho para comentar que la paridad fue el primer gesto particular pero se jerarquizan las políticas de género, no solo cuando la rectora es mujer sino también cuando se dan estas discusiones tan profundas en la reforma institucional, de la vida institucional de una organización tan importante como la universidad".

Su área, la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, es un área bastante reciente, comenzó en febrero, "esto habla de una jerarquización de las políticas de género dentro de la universidad".

De hecho hace 10 años que la universidad cuenta con un área que se llama consejería de género, que es la encargada de recepcionar todas las denuncias por violencia sexista y patriarcal dentro de la universidad, que hoy esta consejería forma parte de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad y aparte se incorpora una nueva área dentro de esta dirección que es una coordinación de capacitaciones"

"Ambas coordinaciones a cargo de dos excelentísimas abogadas de la universidad nacional, y nosotros creemos que es muy importante porque el trabajar sobre la denuncia y tener un protocolo que nos permita defendernos ante casos de violencia de género, es fundamental, es algo con lo que contamos y estamos orgullosas de contar con esta herramienta. También es importante trabajar en la prevención".

En un balance por fuera de su ámbito de las políticas que se proponen, explicó: “Dentro del gran kit de leyes que las mujeres fuimos conquistando, la ley más importante que el feminismo conquistó fue la posibilidad de interrupción voluntaria de embarazo, lo que nos pone como muchos países de vanguardia en la igualdad de derechos".

"Creo que las universidades nacionales no deben estar exentas de estos procesos como institución pública y como instituciones formadoras de profesionales que el día de mañana sigan bregando por la garantía de estos derechos y caminando hacia un país más igualitario".

"De hecho en septiembre tuvimos un encuentro, el segundo encuentro de universidades feministas, organizado en el marco de la Ruge, que es la red de género del consejo interuniversitario nacional, donde pudimos conversar con nuestras compañeras que se encargan de estas tareas, de la gestión de las políticas de género, en otras universidades, como para ponernos de acuerdo porque líneas estamos yendo, cuáles son los desafíos que tenemos. De eso también se trata la posibilidad de ampliar los derechos".

Producción Periodística Daniel Gallardo