¿Reto viral? Encontraron sin vida a un chico dentro de un freezer en Córdoba

Mientras el país aún no sale de la conmoción por la muerte de Gennaro, el nene de tres años que se encontraba grave tras haber quedado encerrado dentro de un auto por 6 horas, en la ciudad de Neuquén, ahora se conoció que un adolescente de 13 años murió dentro de un freezer en su casa del barrio Panamericano, en Córdoba Capital.

Según informaron las autoridades policiales, el cuerpo del nene fue descubierto alrededor de la 1:30 de este miércoles en la vivienda familiar ubicada en la calle 28 de Julio por su madre. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil. Ya en el centro asistencial, los médicos confirmaron su fallecimiento, debido a un paro cardiorrespiratorio.

Por la mañana, la bisabuela del pequeño, de 85 años, se descompensó al enterarse del trágico episodio y también falleció.

Qué se sabe hasta el momento

La madre del joven comunicó a las autoridades que su hijo se había retirado a descansar alrededor de las 21 del martes. Sin embargo, alrededor de la medianoche, se percató de que el menor no se encontraba en su habitación, hallándolo posteriormente en el congelador.

A medida que avanza la investigación judicial, los pesquisas están considerando varias hipótesis, entre ellas, de que el joven intentó refrescarse debido al calor extremo. También se investiga que se trate de un desafío viral, los tan polémicos 'callenger', que proliferan en las redes sociales.

En paralelo, continúan las indagaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento del adolescente. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles a medida que progrese la pesquisa.

Declaraciones de la madre

“Como a la 1 de la mañana me levanto a bañar por el calor sofocante que hacía, me levanto, salgo del baño, mi mamá pensaba que el aire estaba prendido y se encuentra con que estaba mi hijo en el freezer con espuma en la boca, y lo encuentro ahí que estaba en una situación muy mala y lo llevamos automáticamente pero le agarró un paro y no pudimos hacer más nada”, dijo la mujer.

Posteriormente, la mujer brindó un dramático testimonio a radio Mitre, la bisabuela del joven se descompensó en el lugar y tuvo que ser asistida por los policías y vecinos que estaban en el lugar.

Lamentablemente, la señora, que estaba postrada, murió tras sufrir un paro cardíaco por enterarse de la noticia.

