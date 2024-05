Parejas en alerta: qué es el firedooring y cómo puede afectarlas

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), la psicóloga Beatriz Goldberg desglosó el concepto del "firedooring", una práctica que está minando la salud de las relaciones de pareja en la sociedad contemporánea.

Goldberg explicó: “El concepto viene del término anglosajón que quiere decir un poquito unilateralidad que tenemos en las relaciones. A veces vienen al consultorio y me dicen, yo la estoy remando, hago y hago cambios, mejoro, trato de ir para adelante y el otro no, está más pasivo”, contó.

La psicóloga destacó que este desequilibrio en la reciprocidad puede tener graves consecuencias para la autoestima y la satisfacción personal en la relación: “Uno no siente muy bien recibido del otro lado, le baja la autoestima, esto en las relaciones, cuando es un rato puede pasar, porque en algún momento uno no tiene la energía, pero cuando es prácticamente constante y te venden una película en donde tenés que estar en pareja donde vos tirás y el otro no, el otro está en otra, no le pone onda, como que no hay un esfuerzo, uno no siente la reciprocidad que necesita. Las parejas, como dice el término, tienen que ir a la par."

Goldberg también resaltó que esta dinámica no se limita solo al ámbito sexual: “No es solo el lado sexual, porque eso es bueno cuando la pareja sexualmente tiene un equilibrio más o menos que le da la misma trascendencia e importancia a buscarse o tener una relación."

La experta enfatizó la importancia de la comunicación y la voluntad de cambio para resolver esta situación: “Si no funciona la pareja, generalmente se puede charlar, porque a veces el otro no tiene el registro grande. Creo que siempre hay que dar una chance para ver si se cambia el circuito de comunicación”.

“El firedooring existe en la amistad no con la misma intensidad, no es el mismo compromiso porque ahí un amigo tiene otro registro, pero si vos sentís que estás todo el tiempo detrás de un amigo, lo llamas todo el tiempo, lo ayudas cada vez que lo necesita y el otro cuando vos tenes un problema no viene. Las relaciones siempre tienen que ser recíprocas”, detalló la psicóloga.

