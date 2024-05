"Está bien respetar la Constitución, pero hay que respetar las normas de convivencia"

Diferentes motivos, y sobre todo conflictos, son el disparador para la multiplicación de migrantes alrededor del mundo. Hay países europeos que actualmente se enfrentan a un problema relacionado con el delito, sobre todo causados por ciudadanos extranjeros que llegaron a esas tierras.

En este sentido, la Argentina siempre tuvo una política de recibir a extranjeros y que pudieran disfrutar de todos los derechos. Pero un abogado penalista indicó, en Círculo Político (lunes a viernes de 12 a 14, por Ciudadano News 91.7), que esto puede resultar en una complicación, aun siguiendo las directivas de la Constitución Nacional.

Jorge Monastersky, el entrevistado en cuestión, recordó que "en los últimos años, Europa ha tenido una migración muy fuerte, y hoy sufre la problemática del delito. En nuestro país contamos con la Carta Magna, una Constitución que explica muy bien la política de que todo extranjero goce de los mismos derechos que los ciudadanos argentinos".

"No solamente hablamos de una expulsión mediante la comisión de un delito, sino que en estos días se estuvo hablando el tema de la educación, sobre si hay que sostener el derecho a estudiar sin que sea arancelario. Argentina es un país propicio para inmigrar, un país que se construyó a base de inmigrantes".

Jorge Monastersky, abogado

Pero una cosa es aceptar libremente y con los brazos abiertos a cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino, y otra hacer respetar las normas de convivencia que rigen en nuestro país.

"No puede ser que se les abran las puertas, y que la devolución de esa persona sea cometer delitos en perjuicio de los conciudadanos de nuestro país. No se trata de discriminar, sino de tener sentido común" -explica Monastersky-.

"Uno les da la posibilidad de que vivan en Argentina, que saquen la residencia legal y luego la ciudadanía, pero en ese proceso la persona debe adecuarse, comportarse y no cometer delitos, porque es lo mínimo que tiene que hacer en un territorio que le abre las puertas".

A los delitos que cometen los argentinos, explica el abogado, hay que sumar los cometidos por los extranjeros. "No se respeta ese contrato implícito que debería existir. No creo que haya mayor normativa en ello, simplemente un poco de sentido común. Argentina tiene fronteras con Bolivia y Paraguay, donde no hay ningún tipo de control.

Se sabe quiénes cruzan a diario, y no siempre por los registros del servicio argentino de control. Algunos hasta trabajan viviendo en otro lugar, y a eso lo llaman 'libre tránsito'".

La época de elecciones es algo para preocuparse, según palabras del abogado Jorge Monastersky. "Se toma nota de gente que vive en otro país y entra a la Argentina, o viene a cobrar un plan. Nos hemos acostumbrado a la falta de control en general, y este tema no escapa a esa falta de control", aduce.

El dato puede ser escalofriante: en causas penales hay aproximadamente 45.000 personas con pedido de captura en consulados. En 2017 se derogó una norma que se había instalado durante el gobierno de Mauricio Macri, que era la expulsión para los que cometen delitos.

"Creo que ahora existe una intención de agilizar la normativa. El Ministerio Público Fiscal, junto con Migraciones, firmaron un acuerdo para dar conocimiento de la comisión de delitos por parte de gente en el ámbito de la Ciudad. Esperemos que se haga como se hace en otros países", decía, esperanzado, el profesional.

Ante las preguntas de Daniel Gallardo, José Urrutia y Martín Gastañaga, conductores del envío, el abogado asegura que otro de los detalles a cubrir es el tema del seguro médico. "¿Cómo puede ser que en un país en el que los argentinos van a los hospitales, y donde hay necesidad de insumos médicos, los extranjeros no cumplan con ciertos requisitos? Todo lo que sea control no puede ser tachado de discriminatorio".

"Sucede que se romantiza el delito en forma constante en la Argentina, y bajo palabras como 'derecho', 'igualdad', permitimos cuestiones que no se aceptarían en ningún país normal", analiza el abogado. La ley, siguiendo sus palabras, es lo que garantiza derechos, y el incumplimento de las normas de convivencia no es algo discriminatorio. "Hablamos del régimen migratorio, algo que una persona tiene que cumplir para estar en un país", agrega.

Lo ideal, puntualiza Monastersky, "es que los extranjeros no cometan delitos. Si entran personas en determinadas circunstancias, no se le puede cargar a un país empobrecido como el nuestro, un gasto social, económico y de salud de esas personas, porque eso no está permitido en ningún país. Para entrar se les pide un seguro de salud. De otra manera, no se los deja ingresar. Del mismo modo corre para los plazos: si la persona no regulariza su situación, o cambia su estatus, se lo expulsa del país".

"Argentina, en palabras del entrevistado, es un país pobre. Y no puede seguir en una actitud que trae más perjuicio a todos los argentinos. "Eso no es discriminatorio. Es una invitación a cumplir las normas", finaliza.