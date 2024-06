Refuerzan las medidas de seguridad para cuidar a Máximo Thomsen

Luego de romper el silencio en una entrevista televisiva, Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua por el asesinato Fernando Báez Sosa, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), evalúan reforzar las medidas de seguridad del rugbiers.

En declaraciones en elTrece, desde el penal de Melchor Romero, Thomsen, manifestó que "yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente porque uno puede decir ´me está diciendo perdón´, pero no puedo recuperar nada de lo que pasó. Ojalá pudiese recuperar eso que pasó. Lo único que tengo para decir es ´perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y pueda encontrar paz en su corazón´", reforzando la teoría de que el exabogado defensor, Hugo Tomei, les habría pedido no hablar para no complicar a ninguno.

Sobre el hecho ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell: "Nunca tuve una intención de matarlo" a Fernando.

"Nunca lo agarré de los pelos. Entré a tirar patadas, pero no tenía noción de lo que estaba pasando", asegurando que "fue Ciro (Pertossi) el que le pega la patada; siempre dijeron que fui yo, pero claramente no era".

Ante estas declaraciones públicas, el SPB está evaluando extremar las "medidas preventivas de seguridad para resguardar la integridad de Thomsen" y de los rugbiers detenidos en general, señaló una fuente.

"La Alcaidía tiene un sistema de seguridad fuerte. Ellos están solo cuatro horas fuera de la celda. Si se detecta tensión, no van a compartir el patio y se los separa", dijo la fuente del penal de Melchor Romero.

Si bien por el momento no se han producido incidentes entre los rugbiers durante el tiempo que comparten fuera de las celdas, se teme que cualquier cruce pueda provocar la reacción del resto de los condenados.

Los condenados por el crimen ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell son, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, quienes también recibieron prisión perpetua, y Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio, por lo que se tiene especial foco en su seguridad.