Refuerzan la importancia de amamantar a los bebés

La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades, vienen destacando desde antaño los especialistas médicos en Argentina.

Sabrina Critzmann, pediatra - Puericultora, señaló El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) que, "es importante entender que la leche humana es un tejido vivo que tiene un montón de células, es la inmunidad que se le otorga al bebé, hay microorganismo, lo que hoy llamamos prebióticos y probióticos que van a tener impacto en la microbiota intestinal de ese bebé, también hay otras sustancias, hay hormonas de crecimiento, factores de crecimiento.

"Hay factores inmunológicos, hay anticuerpos y hay otros tipos de moléculas que actúan en favor de la inmunidad de esa infancia, sumado al componente nutricional que está bueno saber que la leche no es igual durante toda el día, cuando el bebé está enfermo es de una manera, a los 5 meses de una manera, a los 8 meses de una manera, a los 2 años es distinta y va cambiando en relación con las necesidades nutricionales del bebé.

También hay que saber que la lactancia es un factor protector contra el cáncer de mama, no es solo un beneficio para esa infancia, sino para la persona que amamanta", añadió.

En la semana de la lactancia se busca que no solo la sociedad y las personas se sensibilicen a estos temas, "sino que las empresas y los organismos estatales generen políticas públicas porque no puede recaer todo el peso de la lactancia en la persona que amamanta, uno vuelve al trabajo no remunerado fuera del hogar, hay otras tareas y es importante que todos acompañemos en conjunto a esa persona", explicó.

"El mejor consejo que puedo dar, es contactar una puericultora. Son profesionales en lactancia, se adaptan a las distintas circunstancias de la lactancia, las lactancias son todas distintas, no todas son del pecho, hay bebés que comen por sonda, por botones gástricos, hay bebés que toman la leche de su mamá en mamadera".

Hay un montón de factores, razones, deseos y situaciones culturales alrededor de la lactancia que requieren atención individual. Entonces cualquier duda, situación distinta que aparezca, las puericultoras trabajamos en esto, en adaptar las mejores circunstancias para cada persona, buscando la salud del bebé como en la mamá", consideró.

Y añadió: "Sabemos que las infancias que reciben leche humana tienen menor riesgo de lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, a corto y a largo plazo, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, y después hay otras cuestiones alrededor que tiene mucho que ver con el acceso a formularios o la preparación a fórmulas infantiles, fórmula láctea es una herramienta que se utiliza en medicina y puede ser necesaria para muchos bebés y familias, el problema es el mal uso. Se prepara mal, no se puede llegar a comprar porque es muy cara entonces se usa té o leche de vaca pura, otras cosas que no son buenas para el bebé, entonces lo que vemos son los riesgos del uso incorrecto de la leche de fórmula y la prevalencia gigante de la publicidad poco regulada alrededor de esto.

"Lo que más ayuda a la producción es lo que llamamos correcta transferencia de leche, o sea que el bebé se prenda bien, reciba la buena cantidad de leche adecuada. La teta, la glándula mamaria no es un depósito de leche, es una fábrica, la mayor parte de la leche se va a producir mientras el bebé toma. Entonces el primer punto es la lactancia de manta"

"Los bebés que tienen lactancia materna exclusiva, sobre todo cuando son muy chiquitos, pueden llegar a pedir varias veces durante una hora, esta idea que hay que dar la teta cada 3 horas, la idea es dejar el reloj de lado y mira tu bebé, si te está pidiendo pecho, dáselo. Cuando se pasa tiempo sin sacar leche o sin que el bebé no tome, lo que va a pasar es que la teta va a decir, nadie me pide, entonces no voy a producir. Entonces va a producir sobre la base del estímulo que hay. El cuerpo responde a la demanda", aseguró.

Y cerró: "Saben cuáles son las principales barreras de la lactancia, los platos sin lavar. Tenemos una persona puérpera, el mejor regalo que le podemos hacer no es una cuna, es ir a la casa y lavar los platos, es ayudar al nene a hacer la tarea, son pequeñas acciones que son las que favorecen a la lactancia, ese es el acompañamiento".